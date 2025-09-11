¿De qué hablaron el príncipe Harry con el rey Carlos III? Esto dijo sobre su reunión

El príncipe Harry estuvo de visita en el Reino Unido durante esta semana, y aprovechó para tener el esperado encuentro con su padre, el rey Carlos III, con la intención de finalmente tener un acercamiento y dar por terminados los conflictos familiares.

A casi dos años de su último encuentro, el príncipe Harry y el rey Carlos finalmente se vieron en la residencia de Clarence House

¿Cómo fue el encuentro del príncipe Harry y el rey Carlos III?

Fue el 10 de septiembre cuando Harry de 40 años, se reunió con su padre de 76 en Clarence House para tomar un té privado, lo que marcó su primera vez viéndose en persona desde febrero de 2024.

Harry llegó a Clarence House alrededor de las 5:20 p.m. Hora local y se fue para el evento Invictus Games alrededor de las 6:14 p.m.

La relación entre el príncipe Harry y Carlos III lleva años deteriorada Getty Archivo

¿De qué hablaron el príncipe Harry con el rey Carlos III?

Poco después de la reunión, Harry asistió a una recepción especial en Londres para partidarios y amigos de la competición para veteranos y miembros de las fuerzas armadas heridos o enfermos durante su visita al Reino Unido.

Cuando un periodista le preguntó cómo estaba su padre, respondió: “Sí, está genial, gracias”.

Hasta el momento, se desconocen los temas sobre los que el duque de Sussex y el rey conversaron durante su breve encuentro; sin embargo, es evidente que uno de ellos fue el estado de salud del monarca, y probablemente el posible regreso de Harry a la familia.

Sin embargo, Harry sí habló sobre la importancia de los Juegos Invictus: