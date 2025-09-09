Príncipe Harry sorprende en su visita a Reino Unido con un guiño especial a Meghan Markle

El regreso del príncipe Harry al Reino Unido ha generado muchas expectativas. Es pasado 8 de septiembre; el duque de Sussex volvió a pisar suelo británico luego de cuatro meses desde su última visita en abril de 2025. Si bien el príncipe se encuentra cumpliendo con actividades benéficas, su visita también ha generado la especulación sobre un posible reencuentro con su padre, Carlos III, que se espera termine en reconciliación.

Hasta este momento no se tiene información oficial sobre esta reunión; sin embargo, la prensa británica sí ha seguido de cerca los pasos del hijo menor de Diana de Gales. Sin embargo, en su segundo día de visita, acudió a un lugar especial vinculado a su esposa Meghan Markle.

El duque llega a Nottingham

Mientras continúa con su visita por el Reino Unido, el príncipe Harry decidió acudir a una visita a Nottingham este 9 de septiembre por la mañana. Luego de acudir a la Capilla de San Jorge, donde el duque rindió homenaje a la fallecida reina Isabel II, su abuela, depositando una corona de flores en su honor, y de haber acudido a la entrega de los WellChild Awards 2025, Harry acudió este día al Estudio de Grabación Comunitario de Nottingham.

Llamó la atención de la prensa, pues este lugar pudiese tener un vínculo especial y emocional con su esposa, quien no lo acompañó en este viaje, pues fue en Nottingham donde la pareja tuvo su primer evento real luego de anunciar su compromiso en 2017.

Harry continúa con su labor benéfica

Durante su visita a la zona de St. Ann’s, el príncipe se reunió con grupos de acción benéfica locales, pues, de acuerdo con medios de comunicación británicos, aportó una importante donación a la iniciativa Children in Need, cuya labor es apoyar a programas que se enfocan en visibilizar la violencia en los jóvenes.

A pesar de todos sus conflictos, el príncipe Harry podría querer acercarse a la Familia Real en su viaje por Reino Unido. Getty Archivo

Esta donación, cuyo monto se estimó en 1,5 millones de dólares, fue anunciada durante su visita, donde también emitió un discurso donde afirmaba que se enorgullecía de “compartir lo que voy a hacer o hice, en diciembre, una inversión significativa en esta comunidad, porque creo en ustedes. Creo en lo que hacen. Asumí ese compromiso a través de BBC Children in Need el pasado diciembre, y gracias a su aportación de fondos equivalentes y al aprovechamiento de esta financiación, se generará un impacto adicional de 300.000 libras esterlinas”, compartió el príncipe.

¿Hay noticias sobre la reconciliación?

Luego de pasar alrededor de tres horas conviviendo con los jóvenes, prometió que, a pesar de vivir en California, seguirá con su compromiso de ayudar: “Seguiré apoyándolos… Nottingham tiene mi respeto, siempre lo ha tenido, mi compromiso y un lugar permanente en mi corazón”.

Esta fue la segunda parada de la visita de Harry en Reino Unido, y aunque muchos medios especulaban que este regreso podría significar un acercamiento con su padre, el rey Carlos III, aún no hay información oficial sobre si habrá un encuentro.

Medios británicos especulan que el día de mañana sería el día en el que el príncipe Harry se reunirá con su padre; sin embargo, aún se desconocen los planes en la agenda de este miércoles para el príncipe. Lo que sí se puede aventurar es que es posible que el duque extrañe a su esposa, Meghan Markle, y que esta visita al lugar que comparten como un punto especial como pareja, deba haber traído muchos recuerdos lindos a su memoria.