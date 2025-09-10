¡No es Camilla! La duquesa de Edimburgo es la felicidad y el orgullo del rey Carlos III

El rey Carlos III siente una profunda admiración y respeto por la duquesa de Edimburgo, la mujer que ha tomado un rol muy importante en la monarquía británica, después de haber recibido su título real y asumir más responsabilidades por la enfermedad del monarca.

Sin embargo, muchos se preguntan quién es esta mujer que ha dado más alegrías al rey que su propia esposa, la reina consorte Camilla.

¿Quién es la duquesa de Edimburgo?

Sofía Rhys-Jones, es la esposa del príncipe Eduardo, el hermano menor del rey Carlos III, su titulo completo es Sofía, duquesa de Edimburgo, luego de que el rey le otorgara este título a su esposo, el supuesto hijo favorito de la reina Isabel II.

En los últimos años, la duquesa de Edimburgo ha ganado notoriedad en la realeza por dedicarse a varias causas benéficas y trabajar activamente como miembro de la familia real.

Tras la enfermedad del rey Carlos III, la duquesa se ha vuelto una figura esencial para el monarca, asumiendo gran parte de sus responsabilidades reales y consolidándose como un apoyo clave en su labor.

La duquesa de Edimburgo, esposa del príncipe Eduardo. Getty Images

¿Por qué Sofía, duquesa de Edimburgo es la alegría y el orgullo del rey Carlos III?

La duquesa de Edimburgo realizó recientemente una visita a Canadá en el marco de sus funciones reales, destacando por su naturalidad y siendo recibida con numerosos elogios y una gran calidez que causó orgullo en el rey Carlos.

La visita de Sofía en Alberta Canadá, dejó tras de sí un bello discurso en las redes sociales, donde se pueden leer mensajes como:

“La duquesa ha sido increíble en Canadá, respetuosa y amable con todos los que conoce, es una increíble representante de la Familia Real”.

“Es maravilloso ver el gran trabajo que la duquesa está haciendo”.

“¡Me encanta Sofía, duquesa de Edimburgo!, ella es elegante, digna, amable y encantadora, qué gran atributo a la Familia Real”.

Sofía, que siempre había tenido un papel discreto en la realeza, va tomando mayor protagonismo gracias al cariño y la confianza que ha despertado en Carlo III, que ha quedado satisfecho con su visita a Canadá.

El papel de Sofía, duquesa de Edimburgo en la realeza

Existe un gran reconocimiento hacia su labor altruista y su función social como miembro de la realeza, esto no solo ha conquistado a Carlos, también ha mejorado la imagen de la monarquía, y la gente cada vez se siente más cercana a ella.

Sofía ha dado discursos en nombre del rey en el exterior, ha estado presente en eventos sensibles y transmitido mensajes acertados ante la situación, siempre demostrando empatía y unidad, razón por la que Carlos confía plenamente en ella.

