Príncipe Harry sorprende con su romántico gesto hacia Meghan Markle durante una gala en Nueva York

El príncipe Harry y Meghan Markle protagonizaron uno de los momentos más tiernos del Día Mundial de la Salud Mental 2025, al llegar tomados de la mano a la gala realizada en Nueva York. Lejos del protocolo real, la pareja volvió a demostrar que su historia de amor sigue intacta y que su compromiso con las causas sociales es más fuerte que nunca.

Ambos fueron recibidos con aplausos en la gala organizada por la Fundación Hope for Minds, donde se reunieron líderes, activistas y celebridades comprometidas con la salud mental. En medio de flashes y sonrisas, Harry no soltó la mano de Meghan, un gesto que recordó a todos por qué son considerados una de las parejas más genuinas que hemos visto.

Reconocimiento al labor humanitaria de los duques de Sussex

Durante la gala, el duque y la duquesa de Sussex recibieron el premio Humanitario del Año, un reconocimiento a la labor que han realizado a través de la Fundación Archewell, creada en 2020. El galardón destacó su trabajo constante en favor de la salud mental, el bienestar emocional y el apoyo a comunidades vulnerables alrededor del mundo.

En su discurso, Harry habló sobre la importancia de romper el estigma que aún rodea a los problemas mentales y recordó su propia experiencia al haber crecido bajo la presión mediática tras la muerte de su madre, la princesa Diana. Meghan, por su parte, emocionó al público con unas palabras sobre empatía y compasión, asegurando que “cuidar la mente es también una forma de cuidar el corazón”.

Aunque su presencia en actos públicos es cada vez más selectiva, cada aparición que hacen como pareja nos recuerda que ambos comparten las mismas convicciones. Meghan deslumbró con un vestido satinado en tono marfil, mientras Harry apostó por un esmoquin clásico, mostrando una elegancia sencilla pero significativa. ¡Sin duda uno de los dúos más deslumbrantes de la noche!

