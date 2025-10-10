Suscríbete
Realeza

Príncipe Harry sorprende con su romántico gesto hacia Meghan Markle durante una gala en Nueva York

Los duques de Sussex hicieron una romántica aparición que ha sorprendido a todos.

October 09, 2025 • 
Karen Luna
meghan markle

Meghan Markle y el príncipe Harry no viajarán juntos a Inglaterra

Getty Images

El príncipe Harry y Meghan Markle protagonizaron uno de los momentos más tiernos del Día Mundial de la Salud Mental 2025, al llegar tomados de la mano a la gala realizada en Nueva York. Lejos del protocolo real, la pareja volvió a demostrar que su historia de amor sigue intacta y que su compromiso con las causas sociales es más fuerte que nunca.

También puedes leer:
kate middleton (4).jpg
Realeza
De Lady Di a Kate Middleton: así se lleva el royal core, la tendencia que te hará la más elegante en tu oficina
July 06, 2025
 · 
Shareni Pastrana
kate portada.png
Realeza
Así lleva Kate Middleton el total nude: 3 claves para lucir como una royal después de los 40
July 08, 2025
 · 
Natalia López Gómez

Ambos fueron recibidos con aplausos en la gala organizada por la Fundación Hope for Minds, donde se reunieron líderes, activistas y celebridades comprometidas con la salud mental. En medio de flashes y sonrisas, Harry no soltó la mano de Meghan, un gesto que recordó a todos por qué son considerados una de las parejas más genuinas que hemos visto.

Reconocimiento al labor humanitaria de los duques de Sussex

Durante la gala, el duque y la duquesa de Sussex recibieron el premio Humanitario del Año, un reconocimiento a la labor que han realizado a través de la Fundación Archewell, creada en 2020. El galardón destacó su trabajo constante en favor de la salud mental, el bienestar emocional y el apoyo a comunidades vulnerables alrededor del mundo.

En su discurso, Harry habló sobre la importancia de romper el estigma que aún rodea a los problemas mentales y recordó su propia experiencia al haber crecido bajo la presión mediática tras la muerte de su madre, la princesa Diana. Meghan, por su parte, emocionó al público con unas palabras sobre empatía y compasión, asegurando que “cuidar la mente es también una forma de cuidar el corazón”.

También puedes leer:
harry, meghan y reina isabel II.jpg
Realeza
Revelan la verdadera razón por la que Isabel II no estaba de acuerdo con la boda del príncipe Harry y Meghan Markle
July 13, 2025
 · 
Shareni Pastrana
State Visit By The President Of The French Republic - Day One
Realeza
Ni Kate Middleton ni Camilla Parker: ella fue la royal mejor vestida ante Emmanuel Macron, según los expertos
July 11, 2025
 · 
Shareni Pastrana

Aunque su presencia en actos públicos es cada vez más selectiva, cada aparición que hacen como pareja nos recuerda que ambos comparten las mismas convicciones. Meghan deslumbró con un vestido satinado en tono marfil, mientras Harry apostó por un esmoquin clásico, mostrando una elegancia sencilla pero significativa. ¡Sin duda uno de los dúos más deslumbrantes de la noche!

Príncipe Harry Meghan Markle Entérate Lo último
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
pamela anderson look
Belleza
¡Hola corte bob! 7 nuevos cortes de pelo bob que las mujeres de 40 aman y desean este otoño
October 09, 2025
 · 
Lily Carmona
hijos de meghan markle y el príncipe harry
Realeza
Meghan Markle y Harry reaparecen en una gala con anuncio inesperado, ¿tiene relación con la familia real?
October 09, 2025
 · 
Lily Carmona
infanta Sofía
Realeza
La infanta Sofía irrumpe en la recepción del Día de la Hispanidad: su debut marca su nueva etapa real
October 09, 2025
 · 
Lily Carmona
French bob.png
Belleza
Cortes de pelo 2026: 5 maneras de llevar el bob con sofisticación a los 50 y 60
October 09, 2025
 · 
Karen Luna