¿Brad Pitt e Inés de Ramón, cada vez más cerca del altar?, fuente cercana, revela que ya planean un futuro juntos

Desde que Brad Pitt e Inés de Ramón anunciaron su relación en 2022, los rumores sobre esta no han faltado en los tres años que llevan saliendo. Sin embargo, recientemente ha trascendido que la pareja ha dado un paso decisivo: estar “conviviendo totalmente” y proyectando metas a mediano plazo en conjunto. Este avance en su romance ha capturado la atención de sus seguidores y de la prensa. ¿Será que estamos viendo el comienzo de un compromiso más profundo?

Viviendo juntos y planificando el mañana

Según una fuente citada por el medio “People”, Brad Pitt e Inés de Ramón ya comparten un hogar y proyectan una vida en conjunto. El actor ha incluido a Inés en sus viajes y compromisos laborales, lo que sugiere que ella ya ocupa un lugar central en su día a día. La confirmación de que el actor esté “incluyéndola en todo su itinerario” refuerza la idea de que su relación va más allá de lo pasajero, y que de hecho podrían estar construyendo algo más duradero.

Apoyo incondicional y estabilidad

La relación entre Pitt y de Ramón ha sido señalada por su carácter tranquilo y sin dramas. Una fuente cercana revela que Brad valora mucho la presencia serena de Inés y su capacidad de apoyo, especialmente durante el duelo que el actor enfrentó tras la pérdida de su madre Jane Etta Pitt, quien partió de este mundo el 5 de agosto pasado.

Brad Pitt e Ines de Ramon. TheStewartofNY/GC Images

Ella, por su parte, ha sido un pilar emocional en momentos complicados, por lo que, según la fuente, esta dinámica ha permitido que la conexión entre ambos se haya fortalecido.

¿Camino al altar?

Aunque aún no hay anuncio oficial por parte de ninguno de los dos sobre una boda, algunos fanáticos han resaltado que las señales que apuntan hacia un compromiso serio son muchas: convivencia, planificación común y protagonismo público creciente, pues recordemos que Inés ha acompañado a Pitt a diversas promociones oficiales o eventos de alto perfil. Recordemos que desde 2024, durante la alfombra roja de Venecia, la pareja hizo su primera aparición pública.

Además, la venta de la residencia de Los Ángeles por parte de Brad y su reciente mudanza estarían sumando razones a que las especulaciones crezcan, asegurando que la pareja tiene un futuro consolidado; todo esto estaría indicando que están cómodos como pareja estable.

Brad Pitt e Inés de Ramón parecen estar caminando rumbo a algo sólido y significativo: su convivencia, el apoyo mutuo y la inclusión dentro de sus planes sugieren que están construyendo una vida sólida en pareja. Si bien aún es muy pronto para asegurar que están sentándose las bases de un compromiso real que lleve al matrimonio, las fuentes afirman que ambos están viviendo una etapa en la que ambos están “más felices que nunca”.