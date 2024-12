Cómo es la tensa relación de Brad Pitt con sus hijos, ¿los recuperará?

Mientras Brad Pitt se prepara para celebrar su cumpleaños 61, una sombra se cierne sobre su celebración: la compleja relación con sus hijos. Desde su separación de Angelina Jolie, la distancia entre el reconocido actor y sus seis hijos ha sido cada vez más evidente. A pesar de su éxito profesional y su carisma en la pantalla grande, la vida personal del actor ha estado marcada por desafíos, especialmente en lo que respecta a su rol como padre.

Sin duda, Brad es uno de los grandes actores de nuestro tiempo. Tiene talento, carisma y un físico que sigue provocando suspiros. Sin embargo, su vida personal ha dado mucho de qué hablar, y su historial amoroso y de adicciones ha dañado su imagen. ¡Y cómo olvidar su romántico matrimonio con Jennifer Aniston! Es cierto, creímos que eran la pareja perfecta, pero en 2005, a tan sólo cinco años de haber pronunciado el ‘sí quiero’, Brad engañó a Jen y no sólo rompió su corazón, sino el de millones de fans que adoraban a los Braniston.

Jennifer Aniston y Brad Pitt estuvieron casados durante cinco años Archivo

Se especulaba que la tercera en discordia fuera Angelina Jolie, a quien el actor conoció en el rodaje de la película Mr. & Mrs. Smith. Una nueva historia de amor surgió en el set y así vimos nacer el fenómeno Brangelina. Entonces la pareja se casó y formaron una hermosa familia conformada por Maddox Chivan, Pax Thien y Zahara Marley, hijos adoptivos de Jolie, pero que la estrella de The Fight Club reconoció como propios; ese fue el comienzo del linaje Jolie-Pitt. Después nacieron los tres hijos biológicos de la pareja: Shiloh Nouvel y los gemelos Knox Leon y Vivienne Marcheline, quienes completaron el dulce hogar.

La relación de Brad Pitt con sus hijos

Dentro de lo particular que una familia de Hollywood puede ser, los Jolie-Pitt parecían felices. Asistían a eventos públicos y viajaban por el mundo. Pero después de 10 años de relación y dos de matrimonio, en 2016 se desató el rumor de la separación. Así fue como su historia comenzó a resquebrajarse.

Se habló sobre lo castrante que era Angelina ‘obligando’ al actor a alejarse de sus amistades y eventos. También se especuló sobre infidelidades, pero la intérprete de Maleficient, aclaró que los principales motivos por los que ponía punto final a su unión eran las diferencias irreconciliables y los problemas de adicción de su marido.

Tras diez años juntos, la pareja decidió casarse en 2014 y se separó en 2016. Archivo

Hasta el momento, el divorcio no ha concluido, pero lo que más sorprende es que, con el paso de los años, los chicos no sólo se han distanciado de Pitt, sino que han comenzado sus propias batallas legales y sociales para desvincularse de la figura paterna que, para ellos, no es tan irresistible como la que Hollywood muestra.

¿Qué hizo Brad Pitt?

En 2016 el FBI y el departamento protección de menores de Los Ángeles investigaron a Pitt, que había sido demandado por Angelina Jolie. La actriz argumentó que sus hijos habían experimentado un trauma físico y mental a causa de un suceso agresivo durante un viaje en jet privado.

Tras su separación de Jolie, Pitt ha perdido la relación con sus hijos Archivo

Años más tarde, el canal de noticias NBC News declaró haber tenido acceso a los archivos del informe, en los que se describía que en ese vuelo Pitt estaba bajo la influencia del alcohol e intentó estrangular a Maddox, que entonces tenía 15 años. Angelina, al intentar frenarlo, lo tomó por el cuello y Brad se volvió en contra tomándola por el cabello y sacudiéndola. También se menciona que el actor gritó, amenazó y lanzó a los menores vino y cerveza.

Las declaraciones de Jolie fueron contundentes y aunque no sabemos con exactitud lo ocurrido, desde entonces no se ha vuelto a ver una fotografía pública de Pitt con sus hijos. La actriz afirmó que el historial de abusos físicos comenzó antes de ese viaje, pero que fue durante ese vuelo cuando, por primera vez, ocurrió una agresión física hacia los niños.

Los hijos de Angelina Jolie

Maddox, el mayor de los hijos, nació en Cambodia en 2001 y fue adoptado por Angelina un año más tarde. Y aunque él no ha dado una declaración pública, en 2021 testificó en contra de su padre. “No lo odia, pero lo que ha dicho no ha sido halagador”, dijo una fuente cercana en la revista estadounidense UsWeekly. Aun así, el ahora joven de 22 años no ha querido estrechar la relación con el actor y sigue siendo partidario de contacto cero. “Brad lo extraña y quisiera reparar la relación”, dijo la misma fuente.

Se sabe que Jolie habría influenciado a sus hijos para que evitaran las visitas de custodia con su papá Archivo

Pax, fue el segundo niño en ser adoptado por Jolie en su natal Vietnam cuando tenía cuatro años; meses más tarde también fue reconocido por Pitt. Ahora tiene 20 años y es el único que ha lanzado un mensaje público sobre la situación.

En 2020, en el día del padre, un diario británico retomó lo que el entonces joven de 16 años publicó en sus redes sociales: “¡Feliz Día del Padre al más grande imbécil del mundo! Una y otra vez sigues demostrando que eres una persona horrible y despreciable. No tienes consideración ni empatía hacia tus cuatro hijos menores de edad, que tiemblan de miedo cada vez que están en tu presencia. Nunca entenderás el daño que le has hecho a mi familia porque eres incapaz de hacerlo. Convertiste la vida de tus personas cercanas en un infierno constante. Podrás decirte a ti mismo y al mundo lo que quieras, pero algún día la verdad saldrá a la luz. Así que, feliz Día del Padre, maldito ser humano horrible”.

No hubo replica por parte de Pitt, pero se publicaron algunas declaraciones en InTouch diciendo que Brad adoraba a sus hijos y le dolía que lo describieran como un monstruo.

La tercera hija adoptiva de Pitt, Zahara, ha querido desvincularse del apellido Pitt y en el periódico de divulgación cultural Essence se puede ver el video de Zahara hablando frente a todo su colegio: “Me llamo Zahara Marley Jolie”. Es nativa de Etiopía y tiene 18 años, pero, aunque a nivel legal no ha hecho papeleo para cambiar su nombre, ha dejado de reconocer a su padre.

Por otro lado, Shiloh parecía ser junto con sus hermanos menores del #teamBrad. Se dice que la hija biológica de la pareja había tenido una relación con su padre llena de altibajos, pero una fuente cercana a ella reveló que lo había perdonado y que, incluso, tenía deseos de vivir con él. Tras cumplir 18 años en mayo de este año, sucedió algo inesperado: Shiloh contrató a un abogado pagado por ella misma y le pidió quitarse legalmente el apellido Pitt. La noticia sorprendió a su padre, quien, se dice, está devastado. ¿La razón? Se cree que se sintió traicionada por su papá, quien se opuso a que ella testificara como víctima durante el juicio de 2021. “Para ella, representó una violación total a sus derechos como víctima”, explicó una fuente anónima en en UsMagazine.

Knox y Vivienne, los gemelos biológicos de la pareja que ahora tienen 16 años, parecían la esperanza del actor para recuperar los lazos familiares; no obstante, hace unas semanas se descubrió que Vivienne ya no habla con su padre y se ha posicionado en el #teamAngie. ¿Influyó que Shiloh quisiera luchar por quitarse el apellido de forma legal? Es probable, pues un testigo cercano al actor afirmó que el año pasado Pitt convivía con los gemelos. Pero hace unas semanas Vivienne, que trabajó como asistente en el musical de Broadway The Outsiders, utilizo en los créditos sólo el apellido de su madre.

El parecido entre Brad Pitt y su hijo menor, Knox Leon, es innegable. Getty Images

Knox es el único que por ahora no se ha pronunciado en contra de Brad. Se dice que es muy parecido a él y tienen mucho en común. “Los seis han luchado por perdonarlo. Su madre es la cabeza de la familia y los ha criado con amor y fue duro para ellos ver a Brad entrar en guerra con ella… A pesar de las disculpas que él ha ofrecido, a los chicos les ha costado reconciliarse con él”, publicó una persona cercana a los hijos en UsWeekly.

Después del incidente del avión, Angelina Jolie ha decidido apoyar a diversas asociaciones de mujeres y niños que sufren violencia doméstica. Por su parte Pitt considera que aún no se conoce la verdad sobre lo ocurrido y cree que la influencia de ella en los niños les ha cambiado la visión sobre él. Sin duda, la batalla de los actores continuará por varios años más, pero esperamos que por el bien de los niños en el futuro puedan encontrar la armonía familiar que tanto anhelan.