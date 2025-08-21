Suscríbete
Belleza

Kim Cattrall vuelve con el corte midi de Samantha Jones para recibir los 69 con estilo

Con su inolvidable papel de Samantha Jones, Kim Cattrall, se consolidó como un verdadero ícono de moda y estilo, un estatus que mantiene intacto hoy en día a sus 69 años.

August 21, 2025 • 
Melisa Velázquez
Getty Images

Kim Cattrall se encuentra celebrando su cumpleaños número 69, y decidió hacerlo muy al estilo de la inolvidable Samantha Jones, el personaje de Sex and the City que la lanzó a la fama y que hoy en día sigue fascinando por sus icónicos y atrevidos looks.

La actriz recibe su nueva vuelta al sol luciendo el corte de pelo que midi en capas que tanto popularizó su personaje en la década de los 90.

Kim Cattrall usa el corte midi en capas de Samantha Jones

Al inicio de Sex and the City, Kim Cattrall tenía 42 años y deslumbraba con una melena midi en capas, un peinado que marcó tendencia en los años 90 y principios de los 2000.

Hoy con 69 años, la actriz dejó claro que este corte favorece y rejuvenece a mujeres de todas las edades, manteniendo el estilo moderno, elegante y sensual que tanto la caracterizó en la pantalla.

Jacopo Raule/Getty Images

En otras temporadas, la actriz apostó por agregar un flequillo tipo cortina a su look, que le ayudaba a enmarcar más su rostro para una apariencia mucho más juvenil.

¿Cómo es el corte midi en capas?

El corte midi se suele llevar a la altura de los hombros con capas ligeras que aportan movimiento, volumen y frescura para un look más juvenil, sin tener que ser esclava de otros cortes más estructurados.

De acuerdo con la estilista María José Llata, el corte midi en capas es favorecedor para cualquier tipo de rostro, y es una opción muy favorecedora para quienes buscan rejuvenecer su imagen.

Lo recomiendo especialmente en cabellos finos, porque aporta sensación de mayor densidad y movimiento. Además, ayuda a alargar los rasgos y suaviza las líneas muy marcadas de la mandíbula”.

Kim Cattrall no solo fue parte de la estética noventera con sus atrevidos looks como Samantha Jones, es un recordatorio de que la seguridad y el estilo no tienen fecha de caducidad.

Kim Cattrall Samantha Jones
Melisa Velázquez
