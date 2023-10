El verdadero regreso de Samantha Jones ocurrió en la Semana de la Moda de París, cortesía de Balmain

Durante la emocionante presentación de Balmain en París, donde el robo de 50 prendas había generado expectación, hubo otro protagonista destacado: la aparición especial de Kim Cattrall.

La talentosa actriz británica, de 67 años, se colocó en la codiciada primera fila vistiendo un conjunto impresionante compuesto por un blazer de cuero con efecto cocodrilo y una elegante falda lápiz.

Con este deslumbrante atuendo, Cattrall revivió a uno de sus personajes más icónicos, Samantha Jones, la amiga más fashionista y sensual de la famosa serie “Sex and The City”.

Y aunque la serie le trajo fama y premios, al terminar, Cattrall declaró en una entrevista con The Guardian en 2019: “Amé Sexo en Nueva York. Fue una bendición en muchos aspectos, pero después de la segunda película ya tuve suficiente”.

La actriz lleva una sólida relación con Russell Thomas. Getty Images

En su vida personal, Kim Cattrall ha experimentado el amor y el desamor en tres ocasiones. Ha estado casada en tres ocasiones: primero con el escritor canadiense Larry Davis de 1975 a 1977, luego con el arquitecto alemán Andre Lyson de 1982 a 1989, y finalmente con el músico estadounidense Mark Levinson de 1998 a 2004.

Encontró la pasión y una nueva etapa en su vida amorosa junto a su actual pareja, Russell Thomas, un ingeniero de sonido de la BBC a quien conoció en 2016 mientras grababa un programa en una de las emisoras de radio de la cadena pública británica.

En cuanto a su carrera profesional, Kim Cattrall se destaca en comedias televisivas, realiza incursiones en el cine y también ejerce como productora de muchos de sus proyectos.

Recientemente, ha estrenado una nueva serie llamada “Glamorous” en Netflix, donde interpreta el papel de Madolyn Addison, la fundadora de una exitosa compañía de productos cosméticos.

El regreso de Samantha Jones

A pesar de algunos conflictos y tensiones entre Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker, sus compañeras de reparto en “Sex and The City”, llegaron a un acuerdo para que Cattrall hiciera una aparición como Samantha Jones en la nueva temporada de “And Just Like That”, la continuación de la serie.

Sin embargo, el acuerdo establecía que Cattrall no compartiría escenas en el mismo plató con las otras tres actrices y que sería la estilista, Patricia Field, quien se encargaría de vestirla, tal como lo hizo en la serie original.

La esperada escena de Samantha Jones duró tan sólo 71 segundos, donde se la ve sentada en la parte trasera de un automóvil, luciendo una gabardina metalizada sobre un vestido rojo, un llamativo bolso verde lima de Fendi y joyas impactantes.

Con esta aparición, Patricia Field rindió un último homenaje al icónico personaje de Cattrall.

A lo largo de los años, Kim Cattrall y Patricia Field han mantenido una estrecha amistad, evidenciada por su afectuosa relación en las redes sociales.

Field no solo ha sido responsable del estilismo de Samantha Jones, sino que ha elevado su imagen de lo sexual a lo sensual, convirtiéndola en un auténtico ícono de estilo.