Meghan Markle y el príncipe Harry organizan una cena íntima con amigos por Thanksgiving

Todo apunta a que el Día de Acción de Gracias se ha convertido en una de las celebraciones favoritas de Meghan Markle y el príncipe Harry desde su llegada a Estados Unidos; este año, la pareja organizó una cena especial para agradecer y celebrar junto a sus amigos.

Meghan también ha compartido algunos detalles de sus próximas vacaciones junto a sus hijos, Archie y Lilibet, quienes han comenzado con su labor altruista a los 6 y 4 años respectivamente, pues hicieron galletas para los más necesitados en Los Ángeles.

La cena del Día de Acción de Gracias de Meghan Markle y el príncipe Harry

Fue el 27 de noviembre cuando Meghan y Harry organizaron su cena para celebrar a sus amigos y clientes de su empresa As Ever, la duquesa de Sussex también aseguró sentirse agradecida por tener a Harry y a sus hijos.

Más tarde también dedicó un emotivo mensaje de agradecimiento a sus clientes: “Muy Feliz Día de Acción de Gracias”, agregó: “Estoy muy agradecida por su apoyo y calidez a medida que hemos crecido como siempre durante todo el año, y la forma en que han invitado a esta colección a ser parte de su hogar”.

“Sepan que cuando miro alrededor de mi casa y veo a mi esposo, a mis hijos, a mi familia, a mis queridos amigos (y también al momento de preparar el pavo y el amor y las capas que conlleva ser anfitriona), me siento agradecida”, agregó la duquesa.

“Les deseo un Día de Acción de Gracias con corazones y estómagos llenos”, continuó.

Meghan Markle sobre el éxito de su marca personal As Ever

La duquesa de Sussex fundó su marca As Ever en febrero de este año, y el Día de Acción de Gracias ha sido el día perfecto para agradecer su éxito. Ella abrió su mensaje reconociendo sus ocupados meses, diciendo:

“Poder desempeñar un pequeño papel en sus recuerdos, momentos familiares, celebraciones especiales y rutinas diarias no se me escapa: desde la mermelada que pones en capas sobre tostadas de la mañana o untas en PB&J para las loncheras de tus hijos; la miel que revuelves en tu té; la vela que enciendes para dar la bienvenida al día o para cerrarlo con un baño acogedor; la botella de burbujas que destapas para celebrar o el vino que bebes mientras brindas por tus seres queridos, nos has invitado a participar”.

“Gracias por apoyarme siempre. Significa muchísimo para mí”, concluyó el mensaje.

Esta celebración se lleva a cabo, días después de que Meghan y Harry viajaran a Los Ángeles junto a sus hijos, Archie y Lilibet para apoyar a familias de bajos recursos en un comedor comunitario, como parte de su fundación Archwell.

