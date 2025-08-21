¿Dónde comprar Tajín x Rare Beauty? El lipstick de Selena Gomez que está conquistando a las latinas

Cuando Selena Gomez anunció que había crecido con Tajín gracias a su familia y que aún lo sigue usando en todo, supimos que lo que venía iba a ser auténtico. No era solo otra colaboración de maquillaje, sino un proyecto con raíces profundas y un cariño especial. Ahora, su marca Rare Beauty sorprende con una propuesta que mezcla sabor, color y nostalgia: el Tajín Cheek & Lip Set, un lanzamiento que ya despierta emoción en todas las latinas.

Tajín x Rare Beauty, el lipstick que tiene el mejor color para los labios

Este set exclusivo incluye un rubor líquido en el tono Chamoy, vibrante y jugoso como su nombre, junto con un gloss en tono Clásico, que promete convertirse en el aliado favorito de cualquier rutina de maquillaje. La idea, es que este combo tenga esa esencia chispeante y atrevida que tanto nos caracteriza como latinos, trasladando la energía del Tajín al mundo beauty de una forma divertida.

Lo más interesante de esta colaboración es lo que representa. Selena Gomez no solo está presentando nuevos productos, sino que está rindiendo un homenaje a sus raíces. Conectar la identidad cultural con la belleza es un gesto poderoso que resuena en miles de mujeres que crecieron con los mismos sabores, colores y memorias. Este lanzamiento es un recordatorio de que la belleza también puede contar historias y que la nostalgia puede transformarse en tendencia.

El Tajín Cheek & Lip Set no es solo maquillaje, es una experiencia que celebra que celebra lo mucho que los latinos amamos el picante. ¡Tanto, que lo queremos hasta en el makeup! Los tonos han sido pensados para resaltar distintos tipos de piel, desde las más claras hasta las más morenas, con ese acabado cálido y fresco que Rare Beauty ha perfeccionado.

¿Dónde comprar Tajín x Rare Beauty?

El set ya está disponible en la página oficial de la marca y muy pronto llegará a Sephora, donde seguramente se agotará en cuestión de horas.

Como era de esperarse, este lanzamiento ha encendido las redes sociales y no es para menos porque fusiona dos pasiones que muchas mujeres compartimos. Sin duda, con este producto, Selena Gomez no solo reafirma el éxito de Rare Beauty, sino que también demuestra que la belleza puede ser un puente para celebrar tradiciones y emociones compartidas. ¿Tú, lo probarías?

