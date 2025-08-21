8 cortes de pelo inspirados en los 90 que toda mujer de 30 necesita este otoño para verse de 20 años

En 2025, la década de los 90 no solo inspira la ropa, también domina el mundo de la belleza, especialmente en los cortes de pelo, los peinados icónicos de esa época están de vuelta con más fuerza que nunca, convirtiéndose en los más solicitados de los salones y marcando la pauta para la temporada de otoño.

Cortes de pelo de los 90 que rejuvenecen y regresan para el otoño 2025

Estos son algunos de los cortes de pelo inspirados en la década de los 90, que regresan reinventados para darte un aire juvenil a los 30 con mucho estilo para que puedas verte y sentirte de 20 de nuevo.

Desde las capas desfiladas hasta el clásico bob, prometen reinventar tu look para lucir moderna esta temporada otoñal.

The Rachel Cut

Fue uno de los cortes más solicitados en la década de los 90, luego de que Jennifer Aniston lo popularizara en Friends. Sus capas enmarcan el rostro, aportan volumen y movimiento, rejuveneciendo el rostro al instante.

Bob recto a la mandíbula

Este corte de pelo que ayuda a afinar las facciones del rostro, mientras aporta un look minimalista y elegante, fue uno de los favoritos de actrices como Claire Danes por su versatilidad y comodidad.

Pixie

Aunque nació en la década de los 50, el corte de pelo pixie fue uno de los favoritos de los 90, gracias a que actrices como Winona Ryder lo volvieron un ícono para enmarcar las facciones del rostro, sobre todo los pómulos, que dan un aire juvenil.

Capas largas con puntas texturizadas

Es un clásico de los 90 que permite mantener una melena larga pero con movimiento y dinamismo que suaviza el rostro para quitarte unos cuantos años de encima.

Flequillo cortina

Inspirado en estrellas como Brigitte Bardot, este flequillo fue rescatado en los 90, y hoy vuelve con fuerza porque estiliza, rejuvenece y se adapta a cualquier forma de rostro para un look boho otoñal.

Shaggy

Durante la década de los 90 surgió el grunge, un movimiento donde nació este corte de pelo juvenil y rebelde que nunca dejó de ser tendencia y que gracias a sus capas desfiladas y desenfadadas, crea un look moderno con mucha personalidad.

Blunt bob

Es uno de los looks más pulidos y minimalistas porque se adapta de maravilla al pelo liso, sus líneas rectas dan una apariencia fresca, moderna, pero sobre todo elegante, ideal para tus looks de otoño e invierno.

Corte lob

También conocido como long bob, fue inspirado en Cindy Crawford en la década de los 90, y es perfecto para quienes no quieren arriesgar demasiado y mantener una melena larga, se puede llevar con ondas suaves para dar frescura a tu imagen.

Los cortes de pelo de los 90 no solo son nostálgicos, son una apuesta segura para reinventar tu imagen mientras te sientes de 20 otra vez.

