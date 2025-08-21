7 cortes de pelo modernos que toda mujer de 50 y 60 quieren para no verse anticuadas

Al igual que la piel, el pelo también envejece con el paso del tiempo, pierde brillo, sedosidad y densidad, en algunas ocasiones también se comienza a caer, un buen corte de pelo no sólo rejuvenece tu apariencia, sino que también le da un impulso de vida y estilo a tu melena.

La buena noticia es que existe una gran variedad de cortes de pelo que se pueden adaptar a tu rostro, además favorecer a los distintos tipos de pelo, para verte más joven y moderna.

Te podría interesar: 9 cortes de pelo largo antiedad que ocultan arrugas de los ojos a los 50+

Cortes de pelo modernos para mujeres de 50 y 60 para no verse anticuadas

Los expertos en estilismo e imagen, recomiendan estos cortes de pelo en tendencia que son ideales para las mujeres de 50 y 60 que quieren seguir manteniendo una imagen moderna y sofisticada.

Bob clásico

Este corte atemporal se puede adaptar a la altura de la clavícula o a la altura del hombro para enmarcar el rostro y darte una apariencia mucho más juvenil. Es ideal para el pelo lacio que ha perdido volumen con el paso del tiempo, ya que ayuda a proporcionar mayor densidad.

Corte mariposa

Se distingue por sus capas delicadas que rodean el rostro, como alas de mariposa, suavizando las líneas de expresión y aportando ligereza al cabello, además de realzar su brillo y sedosidad.

Pixie texturizado

Es uno de los cortes favoritos para rejuvenecer el rostro, sus capas cortas y texturizadas alrededor del rostro destacan los los pómulos y los ojos, dando un efecto lifting de forma inmediata. Además, es perfecto para quienes han comenzado a experimentar la caída del pelo.

Midi en capas

Es un clásico para rejuvenecer el rostro mientras aporta elegancia, las capas se pueden hacer de forma estratégica para darle mayor volumen al pelo que ha perdido densidad, además de marcar la belleza de las facciones del rostro, dando como resultado una imagen más joven y moderna.

Corte garçon

Al igual que el pixie, este corte de pelo se caracteriza por ser muy corto, que deja al descubierto los pómulos, mandíbula y ojos para crear un efecto lifting instantáneo al rostro, si se corta en capas, dará mayor movimiento y frescura al pelo.

Corte en V en capas

Este corte de pelo largo es ideal para lograr un look moderno y juvenil, ya que su forma en V en la parte trasera alarga visualmente el pelo, aportando ligereza y movimiento, mientras que las capas suavizan las facciones del rostro.

Long bob en capas

El largo del long bob llega entre la barbilla y los hombros, lo que permite enmarcar el rostro y resaltar los pómulos, creando un efecto lifting natural. Sus capas ligeras permiten que el cabello se vea con volumen y movimiento.

Antes de elegir el corte de pelo, consulta con un estilista para que te recomiende el más adecuado para tu tipo de rostro y textura de tu pelo, para conseguir el look más favorecedor para ti.

