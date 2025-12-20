Suscríbete
5 tendencias de uñas que estarán revolucionando 2026 y son muy elegantes

Texturas, relieves y mucho efecto magnético, así serán las uñas que dominarán el próximo año. ¿Cuáles van a lucir en tus manos?

Diciembre 19, 2025 • 
Lily Carmona
5 tendencias de uñas que estarán revolucionando 2026 y son muy elegantes.png

Las tendencias de uñas 2026 apuestan por los relieves, las formas y el brillo.

Instagram @cardone.nails

Si algo hemos aprendido del mundo de las uñas en los últimos años, es que nada es seguro y las tendencias pueden nacer de un diseño y quedarse para dominar un año completo. De cara al 2026, las predicciones apuntan por mantener texturas y efectos que estuvieron reinando los últimos meses del año; es por ello que los efectos cromo, los relieves o el 3D seguirán dominando las mesas de las manicuristas.
Sin embargo, tenemos claro que un efecto será el rey del año, o al menos hasta que llegue otro que nos maraville de igual o mayor forma como para destronarlo. Sí, estamos hablando del cat eye.
Aunque es muy probable que en los primeros meses algún nuevo diseño llegue a causar euforia, estas son las cinco tendencias de uñas que estarán dominando los primeros días del 2026.

Uñas ojo de gato

El efecto ojo de gato seguirá dominando buena parte de los diseños de uñas y ya se consolida como uno de los grandes protagonistas del 2026. Gracias a su acabado magnético, que crea un movimiento muy particular y hermoso sobre las uñas, es muy seguro que estaremos viéndolo en cualquier diseño de uñas.
Para las amantes de lo minimalista y discreto, la gran apuesta será llevarlo en tonos durazno, plata o rosados, sin ninguna decoración, para resaltar la delicadeza de las manos.

Uñas Cardone

En la categoría del bling bling, el glam y el maximalismo, las uñas con brillo recargado estarán ocupando un lugar muy importante dentro de los diseños de uñas. Conocidas en México como uñas Cardone gracias a que el nail artist mexicano Alonso Caraveo, creador de la marca Cardone, llegó a redes sociales con esta propuesta y diseño original. Las uñas Cardone apuestan por llevar capas de acetatos, efectos reflectivos y glitter para lograr un estilo llamativo pero elegante.

Uñas ombré con cat eye

El efecto ombré está apostando por ganarse un lugar privilegiado en el mundo de las uñas, especialmente después de que la reina de las tendencias de uñas, Hailey Bieber, luciera hace unas semanas unas uñas con un difuminado ojo de gato y su característico efecto glazed. Estas uñas son responsabilidad de la nail artist Zola Ganzorigt y la inspiración perfecta para iniciar el 2026 con unas uñas discretas pero modernas.

Uñas maximalistas

Si no te has dado cuenta a esta altura del listado, permítenos informarte que el maximalismo será una tendencia que muchos diseños de uñas estarán usando. Piedras, relieves, formas 3D, relieves, efectos cromados, flores de gel… todo en un mismo diseño. Aunque estas uñas puedan parecer arriesgadas a primera instancia, la realidad es que son un diseño muy elegante.

Aura nails con ojo de gato

Las aura nails dominaron el 2022 y 2023; hoy regresan para sumarse a la tendencia y euforia del ojo de gato para llegar a un nivel de creatividad y diseño único. El diseño de estas uñas pone el protagonismo en el centro, el cual crea un efecto de halo brillante que te hará perder la cabeza de lo bello que luce. Esta es una propuesta moderna, arriesgada y muy elegante, así que no dejes de probarla.

Las tendencias de uñas para 2026 confirman que el nail art seguirá explorando texturas, estilos y diseños nuevos desde la expresión, el arte y un equilibrio entre mini y maximalismo. De todas las propuestas, ¿cuál te despertó las ganas de salir corriendo a agendar tu cita con el manicurista?

