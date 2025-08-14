Suscríbete
9 cortes de pelo largos antiedad que ocultan arrugas de los ojos a los 50+

Especialistas en belleza derriban la creencia de que el cabello largo envejece y proponen cortes rejuvenecedores que permiten conservar toda la longitud de tu melena.

August 14, 2025 • 
Melisa Velázquez
Cortes de pelo largo antiedad

Getty Images

Después de los 50, muchas mujeres creen que ha llegado el momento de renunciar a las melenas largas y optar por cortes de pelo corto para mantener una imagen fresca y juvenil; sin embargo, los expertos aseguran que es falsa la creencia de que el pelo largo resta juventud.

La diseñadora de moda, Carolina Herrera, fue de las primeras mujeres en mencionar que a partir de los 40 debes llevar el pelo corto, pero los estilistas más experimentados, aseguran que está equivocada.

Te podría interesar: ¿Pelo corto o largo, cuál es más favorecedor después de los 50 años? Esto dicen los expertos

¿Por qué se dice que el pelo largo nos envejece?

De acuerdo con varios especialistas, después de los 40 o 50 años, el pelo comienza a perder densidad y fuerza, se vuelve mucho más fino y comienza a crecer más despacio, debido a la pérdida de colágeno y los cambios hormonales.

Esto no implica que tengas que decir adiós a tu melena larga, ya que hay numerosos cortes capaces de rejuvenecer tanto tu pelo como tu imagen.

Cortes de pelo largo antiedad

La estilista, María Roberts, asegura que la clave está en mantener una melena sana, con la ayuda de tratamientos capilares que ayuden a recuperar el brillo y sedosidad del pelo, para mantenerlo largo después de los 50.

Estos son algunos de los cortes de pelo más recomendados para rejuvenecer tu apariencia:

Butterfly cut

Estiliza el rostro y suaviza las facciones gracias a sus capas estratégicas que se adaptan a cualquier tipo de rostro. También es ideal para el pelo fino porque el volumen se concentra en la parte superior, mientras da un movimiento ligero a las puntas.

Corte con flequillo

Puedes elegir el flequillo que más te guste: recto, de lado o cortina, cualquiera te ayuda a enmarcar el rostro y mantener un look mucho más moderno y juvenil.

Long layers

Las capas largas y bien distribuidas le dan movimiento a tu melena sin sacrificar su largo, y al mismo tiempo enmarcan las facciones de tu rostro evitando una imagen plana.

Recto y liso

Realizar un leve degradado en las puntas le ofrece dinamismo al pelo y vitalidad; sin embargo, para elegir este corte es importante que tus puntas tengan densidad, sin son muy finas puedes obtener el efecto contrario.

Melena XXL

Se trata del corte de pelo que Demi Moore ha puesto en tendencia y que sabe llevar de maravilla, los expertos recomiendan hacer un ligero desfilado o cortar en capas largas.

Corte en V

Este corte es perfecto para mantener la densidad del pelo en la parte posterior y lograr un efecto visual más estilizado.

Desfilado frontal

Este es un corte donde se hacen capas cortas alrededor del rostro para iluminar y suavizar las facciones.

Long shag

Las capas irregulares de este corte aporta textura a la melena para un look moderno y desenfadado, que te quita varios años de encima al instante.

En capas con ondas suaves

Las ondas suaves son ideales para darle volumen y densidad al pelo para una apariencia juvenil, mientras que las capas evitan el volumen excesivo.

Si prefieres conservar tu melena, ya sea porque no te animas a un corte radical o simplemente no te atrae el pelo corto, lo importante es cuidarla para que conserve su suavidad, brillo y aspecto saludable.

corte de pelo
Melisa Velázquez
