Revelan el pacto secreto de Andrés Mountbatten-Windsor con su hermano Carlos III para proteger a sus hijas Eugenia y Beatriz

La monarquía británica vive uno de sus momentos más tensos, pues el rey Carlos III tomó la decisión de retirar los títulos reales a su hermano, el entonces príncipe Andrés por sus vínculos con el criminal Jeffrey Epstein.

Sin embargo, antes de que se diera a conocer la noticia el pasado 30 de octubre, Andrés Mountbatten-Windsor llegó a un acuerdo secreto con el rey carlos III para proteger a sus hijas, las princesas Eugenia y Beatriz de York, para que pudieran mantener su estatus en la familia real.

Revelan pacto secreto de Andrés Mountbatten-Windsor y el rey Carlos III para proteger a Eugenia y Beatriz de York

Ha sido el Daily Mail quien ha revelado detalles de los acuerdos a los que Andrés llegó con su hermano, el rey Carlos, tras su salida de la monarquía, algunos de ellos fue su salida de Royal Lodge con garantía de otra propiedad y una generosa compensación.

Sin embargo, lo más importante para el ex príncipe, fue supuestamente la seguridad de sus hijas, Eugenia y Beatriz de York, para que pudieran mantener su estatus de princesa y su lugar en la línea de sucesión al trono.

¿Beatriz y Eugenia de York perderán sus títulos reales?

Nuevos roles de Beatriz y Eugenia en la familia real

Tanto Beatriz como Eugenia, no se encuentran tan activas dentro de la familia real; sin embargo, esto podría cambiar con el objetivo de que puedan conservar su estatus de princesas.

Outward Bound, una de las organizaciones benéficas más vinculadas a la familia real, ha confirmado el nombramiento de Beatriz como nueva vicepresidenta, con la aprobación expresa del monarca, lo que supone un respaldo claro a la continuidad de las princesas en la vida pública.

Martin Davidson, director ejecutivo de Outward Bound, ha afirmado: “Con el duque de Edimburgo y la princesa Beatriz trabajando con nosotros, iniciamos una nueva etapa… Su apoyo refleja la creencia compartida de que la aventura cambia vidas”.

Además, Beatriz ha reforzado su perfil institucional con su implicación en la organización Borne, dedicada a la investigación sobre el parto prematuro.

La princesa, que es patrona de la entidad, ha visitado recientemente el hospital Chelsea and Westminster para conocer los avances científicos, un gesto que anticipa una agenda pública más activa tanto para ella como para su hermana Eugenia.

Las princesas Beatriz y Eugenia de York se dejan ver por primera vez en público tras el destierro de su padre

La protección del rey Carlos III a Eugenia y Beatriz de York genera críticas

El rey Carlos III ha justificado su decisión de proteger a sus sobrinas, asegurando que ellas no tienen la culpa de las malas decisiones de su padre; sin embargo, algunos critican su decisión, asegurando que de alguna manera, Beatriz y Eugenia sí están involucradas.

Ambas acompañaron a sus padres en numerosos viajes y han estado presentes en situaciones comprometidas, como en el 2006, cuando Andrés invitó a Epstein a la fiesta de cumpleaños 18 de Beatriz, o los cuantiosos regalos costosos que recibieron del criminal.

Sin embargo, y a pesar de estos antecedentes, el rey Carlos quiere proteger a sus sobrinas: “Tanto el rey como Andrés quieren lo mejor para Beatriz y Eugenia y creen que pueden desempeñar un papel útil en la vida pública”, asegura el medio.

