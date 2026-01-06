Sale a la luz el acuerdo de divorcio entre Nicole Kidman y Keith Urban, así será la repartición de bienes

Luego de meses de rumores y especulaciones sobre su separación, el día de hoy se revelaron documentos judiciales que revelaron detalles sobre el acuerdo de divorcio entre Nicole Kidman y Keith Urban. A finales de septiembre de 2025, Nicole habría presentado la solicitud de divorcio, destacando diferencias irreconciliables como motivo del documento.

La pareja, que estuvo casada durante 19 años, habría finalizado así su separación de forma discreta, buscando que el proceso legal se extendiera por el bienestar y la estabilidad de la familia.

¿Cuál fue la resolución del divorcio entre Nicole y Keith?

De acuerdo con reportes de “Daily Mail”, documentos presentados ante el tribunal habrían demostrado que tanto Nicole Kidman como Keith Urban habrían renunciado mutuamente a cualquier tipo de manutención conyugal, es decir, ninguno de los dos recibirá un apoyo económico por parte del otro tras la disolución del matrimonio. Ese decreto también habría establecido que cada parte tendrá que ser responsable de sus propios gastos legales, mientras que los costos judiciales restantes serían divididos de manera equitativa.

Ambos acordaron no proceder con interrogatorios formales ni solicitudes adicionales para descubrir activos o deudas, dejando claro que el proceso se resolvió de manera amistosa y sin ningún tipo de conflicto financiero.

Así se dividieron los bienes de la expareja

Respecto a la repartición de bienes, el acuerdo señala que todos los activos, que incluyen propiedades, cuentas bancarias, inversiones, vehículos, muebles y artículos personales, serán divididos de forma satisfactoria para ambas partes. Cada uno conservará los bienes que ya se encuentran en sus respectivas posesiones, evitando una redistribución o litigios en el futuro.

Nicole Kidman y Keith Urban llevaron un proceso amistoso por el bien de sus hijas. Getty Images

Aunque hasta el momento se desconoce la existencia de algún acuerdo prenupcial, este decreto estaría sugiriendo que los detalles patrimoniales ya fueron definidos de manera previa con una asesoría respectiva por parte de cada abogado, situación que permitió agilizar el proceso de la separación.

¿Qué sucederá con sus hijas?

Uno de los puntos más relevantes del acuerdo tiene que ver con la crianza de sus hijas, Sunday Rose y Faith Margaret. De acuerdo con lo reportado por el portal del “Daily Mail”, Nicole Kidman pasará la mayor parte del año con las menores, mientras que el cantante tendrá un régimen de visitas previamente acordado.

A pesar de que ambos padres cuentan con un ingreso considerable, el tribunal habría aprobado la decisión conjunta de no establecer pagos de manutención infantil.

La separación entre Nicole Kidman y Keith Urban quedó de esta manera oficializada, marcando el final de una de las relaciones más sólidas y admiradas de Hollywood.

A pesar de que la ruptura generó sorpresa en más de una, la resolución de esta separación nos deja claro que la amistad y el respeto siguen siendo parte fundamental de la relación que continúan manteniendo por el bien de sus hijas.