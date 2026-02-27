Suscríbete
Realeza

La verdadera historia de la amistad entre Diana de Gales y Sarah Ferguson: por qué la Corona las separó

La relación entre Diana de Gales y Sarah Ferguson pasó de la complicidad absoluta a un distanciamiento total.

Febrero 27, 2026 • 
Melisa Velázquez
Así fue como Diana le hizo de cupido con Sarah Ferguson y el entonces príncipe Andrés

La amistad de la princesa Diana con Sarah Ferguson

Getty Images

Antes de comprometerse con el príncipe Carlos, Diana Spencer mantenía una estrecha amistad con Sarah Ferguson, con quien además compartía un lejano parentesco familiar, eran primas lejanas, gracias a William Cavendish, cuarto duque de Devonshire.

Y aunque sus madres también eran amigas y asistían a la misma escuela, Diana y Sarah no se hicieron amigas hasta 1980, cuando tenían 19 y 21 años respectivamente, y conectaron gracias a varios amigos en común.

Te podría interesar: Revelan la obsesión de Sarah Ferguson por John F. Kennedy Jr. y el atrevido apodo que le puso

También puedes leer:
Príncipe Andrés.jpg
Realeza
Los secretos más íntimos del príncipe Andrés serán revelados en un documental, ¿dónde y cuándo verlo?
Febrero 07, 2024
 · 
Shareni Pastrana
Sarah Ferguson
Realeza
Así fueron las primeras palabras de Sarah Ferguson tras ser diagnosticada con cáncer de piel
Enero 22, 2024
 · 
Emma Duarte

La amistad de la princesa Diana con Sarah Ferguson

Tras su boda con el entonces príncipe Carlos, Diana experimentó una etapa de soledad, por lo que no dudó en acercarse a su amiga Sarah para encontrar un poco de consuelo dentro del Palacio.

En 1996 Sarah escribió en su autobiografía: “Ella era dos años menor que yo. Me esforcé por apoyarla y protegerla como lo haría con una hermana mayor, como lo sigo haciendo hoy, como una mejor amiga”.

Fue entonces cuando Dian decidió presentarle al entonces príncipe Andrés, Sarah quedó fascinada y pronto iniciaron un noviazgo que culminó en compromiso.

Ambas lo celebraron con entusiasmo, e incluso en la despedida de soltera de Fergie fueron detenidas brevemente en Londres por ir disfrazadas de policías, hasta que los agentes descubrieron su identidad y las dejaron en libertad.

Diana y Sarah solían mostrarse unidas y sonrientes en actos oficiales, formando una alianza que incluso la reina Isabel II tuvo que aceptar; sin embargo, las presiones y tensiones a su alrededor terminaron por quebrar su estrecha conexión.

principe-harry-sarah-ferguson (1).jpg

La amistad de la princesa Diana con Sarah Ferguson

Getty Images

¿Cómo comenzó la rivalidad entre la princesa Diana y Sarah Ferguson?

En lugar de compartir un cuento de hadas, Diana y Sarah vivieron una historia marcada por el poder, los celos y las constantes comparaciones, especialmente dentro de la propia familia, que terminó por romper su amistad.

Diana llegó a sentir celos de la forma en que Sarah había conquistado a cada miembro de la familia real, con su personalidad más alegre y extrovertida.

Lady Di le reveló a su biógrafo Andrew Morton que Ferguson “cortejó a todos en esta familia y lo hizo muy bien. Ella me dejó como basura”. La princesa de Gales agregó que el hoy rey Carlos III le dijo: “Me gustaría que fueras como Fergie, toda alegre”.

En 2023, Sarah también habló de esas comparaciones, asegurando que le causaron muchas inseguridades, pues mientras en la Familia Real era apreciada, el pueblo británico la despreciaba.

En los años ochenta, estaba Diana, preciosa, y estaba la gorda, la desgarbada Fergie”, dijo a la revista People. “Nos colocaron como la santa y la pecadora”.

princesa Diana sarah ferguson
Melisa Velázquez
Relacionado
Cortes de pelo en capas que rejuvenecen y son tendencia esta primavera
Belleza
Las capas vuelven: 5 cortes de pelo que rejuvenecen el rostro y aportan frescura esta primavera
Febrero 27, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Mercurio retrógrado 5 rituales poderosos para que sí te vaya bien en esta transición.png
Horóscopos
Mercurio retrógrado: 5 rituales poderosos para que sí te vaya bien en esta transición
Febrero 27, 2026
 · 
Lily Carmona
Maddox, hijo mayor de Angelina Jolie y Brad Pitt, elimina el apellido del actor de su nombre; esta fue la razón.png
Entretenimiento
Maddox, hijo mayor de Angelina Jolie y Brad Pitt, elimina el apellido del actor de su nombre; esta fue la razón
Febrero 27, 2026
 · 
Lily Carmona
Tendencias de primavera 2026 5 diseños de uñas elegantes que dominarán la temporada.png
Belleza
Tendencias de primavera 2026: 5 diseños de uñas elegantes que dominarán la temporada
Febrero 26, 2026
 · 
Lily Carmona