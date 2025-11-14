Filtros revelan nuevos correos de Epstein que mencionan foto del ex príncipe Andrew con Virginia Giuffre

El pasado 30 de octubre, el rey Carlos III dio a conocer su decisión de quitarles los títulos reales a su hermano, el ex príncipe Andrés, debido a los escándalos que ha protagonizado por sus vínculos con el criminal Jeffrey Epstein.

Y aunque Andrés Mountbatten-Windsor, ha negado categóricamente las acusaciones que lo vínculan al escándalo y los actos criminales, cada vez salen más pruebas de su culpabilidad, a través de cartas y correos electrónicos.

Nuevos correos de Jeffrey Epstein mencionan a Andrés Mountbatten-Windsor

El miércoles 12 de noviembre, los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron 23.000 nuevos documentos relacionados con las finanzas, los negocios y las presuntas operaciones de tráfico sexual de Epstein.

Al menos uno de los correos electrónicos menciona la supuesta conexión de Andrés con Virginia Giuffre, una víctima de Epstein que aparece en una fotografía junto al hermano del rey Carlos III y Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein .

Andrés ha negado repetidamente haber cometido delito alguno, y tanto él como Maxwell han declarado anteriormente que creen que la fotografía es falsa . En su entrevista de 2019 con el programa Newsnight de la BBC sobre la imagen, Andrés dijo: “Nadie puede probar si esa fotografía ha sido manipulada o no, pero no recuerdo que se haya tomado jamás”.

Virginia Giuffre acusó al príncipe Andrés de agresión sexual Getty Images

Sin embargo, un correo electrónico recientemente publicado podría desmentir esas afirmaciones. En un mensaje de julio de 2011 a Peggy Siegal, Epstein escribió: “Sí, ella (Giuffre) estuvo en mi avión y sí, se tomó una foto con Andrés”.

Otro correo electrónico parece mostrar al hijo de la reina Isabel, suplicando a Epstein y Maxwell que le ayuden a limpiar su nombre con respecto a las acusaciones sobre otra joven.

“Por favor, asegúrense de que cada declaración o carta legal indique claramente que NO estoy involucrado y que no sabía ni sé NADA sobre ninguna de estas acusaciones. No puedo soportar más esto de mi parte”.

Los intentos de Jeffrey Epstein por proteger al príncipe Andrés

Epstein también envió un correo electrónico aparte a su publicista sobre un intento de desacreditar el testimonio de Giuffre, escribiendo: “También se puede demostrar fácilmente que la chica que acusó al príncipe Andrés es una mentirosa. Creo que al Palacio de Buckingham le encantaría”.

En enero de 2022, la reina Isabel II despojó a su segundo hijo de sus títulos militares y patronazgos después de que este intentara que se desestimara la demanda por agresión sexual que Giuffre había interpuesto contra él.

Al mes siguiente, llegó a un acuerdo extrajudicial con Giuffre por una suma no revelada.

