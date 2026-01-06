La infanta Sofía lleva las uñas cortas que estarán de moda todo el 2026

El 2026 consolida una belleza más natural, pensada para realzar la imagen sin esfuerzo, y las uñas no son la excepción: los diseños clásicos y atemporales en tonos nude se posicionan como protagonistas, una tendencia que la infanta Sofía adoptó desde 2025.

La Casa Real española ha compartido una serie de imágenes que resumen el gran año de la infanta Sofía, hermana menor de la princesa Leonor, en las que queda claro que, en su manicure, apuesta por el lujo silencioso al sumarse a las clean nails, una tendencia que se caracteriza por su acabado pulido y extremadamente natural.

¿Cómo son las clean nails de la infanta Sofía que serán tendencia en 2026?

Las clean nails se caracterizan por un aspecto casi desnudo, es decir, uñas cortas o de largo medio, limadas en forma cuadrada suave u ovalada, con cutículas perfectamente hidratadas y un acabado translúcido que deja ver la uña real, pero mejorada.

Con esta tendencia, la infanta Sofía no busca impresionar con diseños, colores vibrantes o aplicaciones, sino transmitir limpieza, frescura y una estética saludable, donde menos es más, para lucir realmente elegante.

Ideas de clean nails que serán tendencia en 2026

Para lograr un manicure tan elegante como el de la infanta Sofía, los expertos recomiendan apostar por tonos transparentes, nude lechoso o rosados suaves, buscando un efecto de “uñas recién hechas” con brillo sutil, cutículas cuidadas y una hidratación impecable.

Clean nails clásico

Se trata de las uñas con un toque de esmalte transparente para darle brillo a la uña, pero sin color, para que luzca natural, pero cuidadas y elegantes.

Clean nails perlado

Si buscas un brillo discreto, el efecto glossy es ideal para realzar las uñas y lograr un acabado luminoso y natural.

Clean nails minimalistas

Otras hermosa opción, es llevar las uñas en una base de rosa empolvado, agregando algunos detalles en color dorado para darle ese acabado minimalista.

Clean nails mini french

Esta tendencia se adapta de maravilla al mini french, otra de las tendencias que estará presente en 2026 porque ayuda a estilizar las manos.

Milky white

El blanco lechoso es otro de los tonos que se pueden llevar en esta tendencia de clean nails, porque se ve limpio y sofisticado.

Clean nails beige

Otro de los tonos que será tendencia en 2026, es el beige con sus matices cremosos que iluminan las manos, pero que se adapta a las clean nails con un acabado semi transparente.

Las clean nails se consolidan como el nuevo lujo silencioso, pues se trata de un manicure discreto, cuidado y atemporal.

