Apple cider: el tono de uñas elegante y luminoso que Selena Gomez viralizó

Selena Gomez lo volvió a hacer, la actriz y cantante puso de nuevo en tendencia, el color nude que todas van a querer llevar esta temporada invernal, pues gracias a sus matices cálidos, es ideal para iluminar y rejuvenecer las manos de forma natural.

Se trata del apple cider o “sidra de manzana”, un tono que fue creado por Tom Bachik, su manicurista oficial, que se ha hecho famoso también por los diseños de uñas de otras famosas como Jennifer Lopez.

¿Cómo son las apple cider nails que viralizó Selena Gomez?

Las apple cider o sidra de manzana, son uñas en tonos marrón cálido, inspirado en el suave color de la sidra de manzana, que se caracteriza por sus matices cálidos como la miel, la canela o el ámbar.

Para lograr este tono, el manicurista de Selena Gomez, Tom Bachik, apostó por Aprés Gel Couleur en el tono Spiced Apple Cider, finalizando la manicura con un acabado glossy tipo gel. El resultado es un color profundo y luminoso que realza la belleza natural de las manos, aportando un efecto pulido, elegante y sofisticado.

La revista Vogue, aseguró que este tono es el nuevo nude, ideal para conseguir el look más bonito para la temporada ideal.

“El brillo metálico del chocolate, muy pigmentado, es el color de uñas perfecto para evocar el ambiente acogedor de la estación”.

¿Cómo llevar el tono apple cider en las uñas de invierno?

Este tono no solo es elegante, también destaca por su versatilidad, pues luce de maravilla en todos los tonos de piel, además de funcionar en todo tipo de longitudes y formas de las uñas.

Otra de sus virtudes, es que ilumina las manos y crea un efecto rejuvenecedor, incluso en versiones más modernas con efecto cromado.

Selena Gomez ha demostrado que los tonos marrones con matices cálidos, son ideales para lucir un manicure elegante y sofisticado, capaz de reinar durante cualquier estación del año.

