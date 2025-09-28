Selena Gomez presume ‘soap nails’ en su boda e impone tendencia en uñas para novias.

Selena Gomez y Benny Blanco se dieron el “sí” en una boda íntima en Santa Barbara, California, este 27 de septiembre de 2025. La noticia le dio la vuelta al mundo porque, además de ver a la pareja celebrar su amor, todas queríamos conocer el vestido de novia de Selena y, claro, cada detalle de su look. Y aunque el diseño de Ralph Lauren dejó a todos sin aliento, hubo un accesorio silencioso que también se robó las miradas: sus soap nails.

El manicure más comentado de la boda

Las soap nails que lució Selena fueron el ejemplo perfecto de que la sencillez puede ser sinónimo de elegancia. Sus uñas se veían pulcras, suaves, con ese acabado brillante y traslúcido que recuerda a la espuma del jabón. Nada recargado, nada excesivo: solo un toque limpio y fresco que acompañó impecablemente el vestido de flores bordadas y cuello halter.

Este estilo fue un acierto porque resaltó lo más importante: la naturalidad. En las fotos donde se ve el anillo de compromiso, las manos de Selena lucen delicadas y radiantes, con un manicure que realzó cada gesto sin robar protagonismo.

Cómo replicar las uñas de Selena

Si quieres inspirarte en su look, aquí va lo esencial: opta por un largo medio o corto, mantén la forma almendrada o cuadrada suave, aplica un esmalte nude o rosa pálido y finaliza con un brillo gel. El secreto está en la hidratación de las manos y el acabado pulido, porque las soap nails no se tratan solo de color, sino de ese efecto saludable y fresco.

Más que uñas, un símbolo de estilo

El vestido de Selena fue, sin duda, el protagonista, pero sus uñas dejaron claro que los pequeños detalles también cuentan. Con sus soap nails, demostró que la moda nupcial puede ser moderna y minimalista a la vez, y que a veces lo sencillo es lo que más permanece en la memoria.

