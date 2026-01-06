Suscríbete
Belleza

¡Sí a la melena XL! 6 cortes que estilizan el rostro y rejuvenecen sin sacrificar el largo

Olvídate de cortar el pelo para verte más joven: estos cortes mantienen a las melenas XL en tendencia y rejuvenecen en 2026.

Enero 06, 2026 • 
Melisa Velázquez
Cortes de pelo largo que estilizan el rostro y rejuvenecen

Getty Images

Si tu objetivo es lucir más joven en 2026, no necesitas sacrificar el largo de tu melena: las tendencias de este año también apuestan por cortes rejuvenecedores que favorecen a las melenas XL.

El pelo largo es sinónimo de versatilidad y elegancia, además de tener un gran poder rejuvenecedor, pues para lucir más joven y moderna no es necesario perder centímetros, sino optar por un corte que enmarque el rostro, aporte movimiento y suavice las facciones.

Cortes de pelo largo que estilizan el rostro y rejuvenecen

Estos cortes de pelo no solo son tendencia en 2026, también dan movimiento a la melena y rejuvenecen el rostro con elegancia de forma natural.

Butterfly

El corte mariposa vuelve con un enfoque más natural, gracias a capas largas que enmarcan el rostro, da volumen superior controlado y puntas ligeras que aportan fluidez y brillo sin necesidad de retoques constantes.

Shaggy

Este corte se consolida como favorito por su capacidad para resaltar los rasgos y dar carácter al look, este 2026 se construye con capas escaladas y definidas que aportan volumen, textura y movimiento, logrando una melena desenfadada y con un aire moderno.

Corte en V

El corte en V se perfila como una de las grandes tendencias de 2026 por su movimiento sofisticado y su caída en punta, que aporta profundidad y dinamismo, mientras estiliza y alarga visualmente rostros redondos o cuadrados.

Capas largas

Se trata de un corte para melenas largas con capas estratégicas que se adapta a cualquier tipo y densidad de pelo, que da como resultado una melena ligera, con movimiento natural y un acabado cuidado que requiere mínimo mantenimiento.

Corte Jane Birkin

La melena Jane Birkin regresa con fuerza en 2026 como símbolo de elegancia natural y atemporal, se caracteriza por sus capas sutiles y un flequillo recto o ligeramente desfilado que enmarca el rostro, logrando un look effortless, femenino y de belleza auténtica.

Corte morrison

El Morrison es la opción más atrevida, inspirada en el espíritu de los años 70, ideal para pelo rizado u ondulado con capas marcadas, rizos definidos y volumen controlado que aportan un aire libre y sofisticado. Su flequillo rizado suaviza las facciones y aporta un toque juvenil.

La melena XL demuestra que el pelo largo no solo es sinónimo de feminidad, sino también de frescura y modernidad.

Cortes de pelo
Melisa Velázquez
