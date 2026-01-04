Suscríbete
Los 5 flequillos más favorecedores para rejuvenecer el rostro después de los 40

Si quieres renovar tu look de forma sutil pero con gran impacto, los flequillos son el aliado perfecto, ya que enmarcan el rostro y aportan un efecto rejuvenecedor inmediato.

Enero 04, 2026 
Melisa Velázquez
Los expertos coinciden en que los flequillos son un recurso clave para enmarcar el rostro con elegancia y lograr un look llamativo sin recurrir a cambios drásticos, que además, ayudan a suavizar las facciones, embellecer el rostro y realzar la mirada de forma natural.

Después de los 40, los flequillos se convierten en un gran aliado para rejuvenecer la imagen y resaltar la belleza natural del rostro; no obstante, elegir el estilo adecuado es clave para lograr un efecto favorecedor y armonioso.

No todo flequillo le queda bien a todo el mundo, así que es clave analizar tanto las facciones del rostro como la textura del pelo con el fin de asegurar un resultado espectacular”, apunta el estilista Álex Sestelo.

Estos son los flequillos más favorecedores para rejuvenecer el rostro después de los 40, según expertos en imagen y estilistas.

Flequillo cortina

Es uno de los más recomendados por su versatilidad, ya que se abre ligeramente al centro y se alarga hacia los lados, enmarcando el rostro de forma natural, ayudando a disimular las líneas de expresión, estiliza los pómulos y aporta movimiento.

Flequillo largo y desfilado

Ideal para quienes buscan un cambio sutil pero impactante, este tipo de flequillo cae suavemente sobre la frente y se integra con el resto del corte, aportando ligereza y un efecto antiedad inmediato.

Flequillo lateral

Es un clásico atemporal que nunca falla, pues al peinarse hacia un lado, rompe la simetría del rostro y suaviza las facciones, disimulando sutilmente las arrugas en la frente sin endurecer la expresión, aportando un aire sofisticado y juvenil.

Flequillo recto ligero

Lejos de ser rígido, este flequillo se lleva con puntas suaves y textura que ayuda a enmarcar la mirada, mientras rejuvenece el rostro y da protagonismo a los ojos, siempre que no sea demasiado tupido.

Flequillo wispy o etéreo

Fino, ligero y con mechones sueltos, este flequillo es ideal para quienes desean un look fresco y moderno, además aporta luminosidad al rostro y evita marcar líneas de expresión, logrando un resultado natural y favorecedor.

Consultar con un estilista y apostar por cortes con movimiento es clave para lograr un efecto rejuvenecedor que reste años y sume confianza.

Melisa Velázquez
