¡Adiós balayage! 6 formas de llevar las mechas melting que rejuvenecen y estilizan el rostro después de los 30

Las mechas melting se han consolidado como una de las técnicas más elegantes para iluminar el pelo y darle dimensión al color sin perder naturalidad.

Enero 01, 2026 • 
Melisa Velázquez
Cómo llevar las mechas melting

Durante años, el balayage se había convertido en la técnica de coloración favorita para iluminar el pelo; sin embargo, para el 2026, las mechas melting se posicionan como una alternativa aún más natural y sofisticada para aportar luz a la melena.

Esta técnica de coloración integra los tonos mediante un degradado suave y natural, que se extiende de la raíz a las puntas, aportando brillo y dimensión al pelo y creando un efecto rejuvenecedor en el rostro.

6 forma de llevar las mechas melting que rejuvenecen y estilizan el rostro este 2026

Si estás pensando en renovar tu look este 2026, las mechas melting podrían ser una maravillosa opción para lucir más joven y elegante.

Mechas melting vainilla

Este rubio claro con matices cremosos como beige y champán, crea un efecto luminoso y multidimensional sin cortes visibles, ideal para bases rubias oscuras o castañas claras que ayuda a realzar la luz del rostro con un acabado pulido y femenino.

Mechas melting caramelo

En bases castañas o morenas claras, el caramelo es ideal porque aporta luz y calidez sin tonos amarillos, creando un difuminado natural que da dimensión al pelo y suaviza los rasgos del rostro.

Mechas melting chocolate

El tono chocolate, con matices moka o café, realza melenas oscuras sin aclarar de más, aportando brillo y profundidad con un acabado natural y elegante, ideal para pieles medias u oscuras.

Mechas melting avellana

El tono avellana equilibra naturalidad y calidez, integrándose suavemente en bases castañas para iluminar el pelo con reflejos elegantes, ideal para pieles de subtono cálido o neutro.

Mechas melting bronde

El bronde fusiona tonos rubios y castaños para iluminar de forma equilibrada bases medias o claras, logrando un acabado natural que aclara la melena sin perder su base natural con elegancia.

Mechas melting spicy

Este estilo fusiona tonos cobrizos y rojizos de forma suave, creando un efecto vibrante y armonioso que realza el movimiento del pelo con destellos cálidos, ideal para bases castañas o pelirrojas.

Versátiles, modernas y de bajo mantenimiento, las mechas melting no solo están en tendencia, sino que se han convertido en una de las opciones más inteligentes para renovar la imagen después de los 30.

Melisa Velázquez
