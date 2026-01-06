Alexandra de Hannover deslumbra en su visita a México con el vestido estilo boho que querrás llevar en primavera

Para muchas personas, incluidos los miembros de la realeza, México es uno de los destinos favoritos para disfrutar de unas buenas vacaciones y Alexandra de Hannover lo sabe a la perfección.

La joven aristócrata eligió nuestro país para cerrar el año y darle la bienvenida a 2026, compartiendo a través de sus redes sociales una serie de imágenes, en las que no solo destacó el increíble paisaje de nuestra nación, sino también el estilo que la hija menor de Carolina de Mónaco eligió para recorrer las calles del país, dándonos una lección de estilo, en la que el boho elegante se perfila como una de las tendencias de primavera.

Alexandra de Hannover visita México

En compañía de su pareja, Ben-Sylvester Strautmann, y un grupo cercano de amigos, Alexandra comenzó su recorrido en la Ciudad de México, donde visitó algunos de los espacios culturales más emblemáticos del corazón del país.

Entre ellos, y uno de los que más destacó en sus fotografías, fue la Casa Azul, antiguo hogar de la pintora mexicana Frida Kahlo, el cual es un espacio cargado de simbolismo artístico y en el que la aristócrata posó destacando la “paleta de colores” que el sitio ofrece.

Después de su paso por la capital, el grupo se dirigió a Jalisco para disfrutar de la naturaleza, la arquitectura y la belleza de sus playas. Finalmente, llegaron a Costa Careyes, un sitio exclusivo en el Pacífico conocido por su atmósfera relajada, así como por su conexión con el arte.

El vestido boho que se anticipa a la primavera

Durante su estancia, Alexandra apostó por diversos atuendos, siendo la estética bohemia refinada la que más llamó la atención.

El vestido con el que la aristócrata se robó los reflectores era un diseño confeccionado en tela ligera con estampados geométricos y silueta fluida en color café, un modelo que definitivamente grita comodidad y elegancia a kilómetros de distancia.

Gracias a esta caída natural es que este modelo se perfila como una de las grandes apuestas para lucir frescas y refinadas en la próxima temporada de primavera, en la que el calor probablemente nos inspire a buscar comodidad y frescura, sin comprometer nuestro lado fashion.

Alexandra, un referente de estilo

Además de su vestido estilo boho, la aristócrata incluyó en su maleta prendas de firmas artesanales, muchas de ellas vinculadas al universo creativo de su cuñada, Tatiana Santo Domingo.

En las postales compartidas a través de sus redes pudimos observarla portando caftanes estampados, conjuntos de seda y flats cómodas con las que complementó a la perfección su guardarropa.

Por supuesto que cada elemento elegido llegó para confirmar que la moda bohemia estará inspirando la próxima temporada para lograr looks sofisticados y sencillos.

La visita de Alexandra de Hannover a México no solo dejó imágenes memorables de su paso por museos, playas y lugares históricos. También sirvió como inspiración para saber de qué forma adelantarnos a las tendencias y apostar por un estilo relajado pero elegante en la próxima primavera.