Hailey Bieber lleva el traje de baño animal print que define cintura y sí es elegante

Si algo tiene Hailey es ese talento para hacer que incluso las tendencias más atrevidas se vean fáciles, elegantes y nada exageradas.

Enero 06, 2026 • 
Karen Luna
Hailey Bieber

Hailey Bieber lleva el traje de baño animal print que define cintura y sí es elegante.

Getty Images

Si algo sabemos sobre Hailey Bieber es que su estilo nunca pasa desapercibido, y este inicio de 2026 lo está demostrando con creces. La modelo está compartiendo varios looks playeros en su Instagram que ya tienen a todos hablando de una nueva tendencia en trajes de baño.

Este look no solo es audaz, también es elegante y favorecedor, aún con el clásico estampado de animal print, que aunque muchos piensan que puede verse “demasiado” o incluso recargado, Hailey lo lleva con una vibra que resulta sofisticada y moderna , lo que no es poca cosa cuando hablamos de estampados salvajes.

Animal print con esencia elegante

En su más reciente post, Hailey lució un traje de baño de una sola pieza con estampado de leopardo, un escote profundo tipo halter en V y un diseño de corte que expone estratégicamente el abdomen. El resultado es un look que define la figura sin perder elegancia, algo que mucha gente piensa que es difícil de lograr con prints atrevidos.

El escote en V profundo crea una línea vertical que alarga el torso, mientras que los cortes y tiras alrededor del abdomen hacen que la cintura se vea más definida de forma natural y nada artificial. Es una estrategia de estilo que muchas estilistas recomiendan cuando quieres acentuar curvas sin sentir que te estás esforzando demasiado.

La vibra de Hailey: fresca, sin complicaciones

Lo que me encanta de este look es que, aunque el traje de baño tiene detalles audaces, Hailey lo combina con maquillaje mínimo, joyería discreta y el pelo suelto. Eso le da un aire muy “me levanté así” que se siente auténtico y nada forzado, algo súper típico de su estilo.

¿Por qué está funcionando?

Porque este traje no solo se ve bien en fotos, sino que resalta lo que quieres resaltar y disimula lo que no quieres que sea protagonista. Así que ya sabes, si te gustan los looks de playa que parecen sacados de una campaña de moda, este estilo animal print al estilo Hailey es una gran inspiración para tu próximo verano.

Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
