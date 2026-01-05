¿Ya es momento de quitar el árbol de Navidad? Esta es la fecha ideal

Con la llegada del Año Nuevo, las fiestas navideñas están por llegar a su fin, ¿pero cuándo se debe quitar el árbol de Navidad y el resto de las decoraciones? Existen algunas recomendaciones de acuerdo a las tradiciones de cada persona.

Y es que mientras hay quienes se resisten a guardar los adornos navideños y prolongar el ambiente festivo, otros optan por cerrar ciclos y dar comienzo al Año Nuevo lo más pronto posible y volver a la rutina.

¿Cuándo se debe quitar el árbol de Navidad y las decoraciones navideñas?

De acuerdo con la tradición cristiana, la fecha ideal para quitar el árbol de Navidad, es el 6 de enero, el día que se celebra la Epifanía o el Día de Reyes, el momento que marca de manera oficial el fin de la temporada navideña.

Otros argumentan que es mejor quitar las decoraciones el primer domingo después del Día de Reyes, este año sería el próximo 11 de enero; sin embargo, en algunos hogares mexicanos se acostumbra dejar la decoración navideña después del 2 de febrero, Día de la Candelaria.

¿Es de mala suerte dejar las decoraciones navideñas por mucho tiempo?

Por otra parte, el periódico británico The Mirror, ha compartido que es de mala suerte dejar las decoraciones navideñas por mucho tiempo, pues es importante cerrar los ciclos de la temporada en las fechas adecuadas.

El medio asegura que el árbol de Navidad y la decoración festiva, debe quitarse el día 6 de enero, el Día de Reyes Magos, pues marca el cierre de ciclo de manera natural.

Por otra parte, el Feng Shui establece que dejar el árbol de Navidad por mucho tiempo, puede estancar la energía del hogar, pues la temporada festiva de fin de año representa los cierres y cambios de ciclo.

Mantenerla más allá de su momento estanca la energía, por eso recomienda quitar todo después del 6 de enero, para que la energía se pueda renovar y dé orden a nuevos comienzos de prosperidad.

