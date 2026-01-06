Así fue la aparición de la Princesa Leonor en su tercera Pascua Militar: FOTOS

Este 6 de enero de 2026, la Princesa Leonor volvió a ser el centro de atención durante la tradicional Pascua Militar en el Palacio Real de Madrid, acompañando a sus padres, los Reyes Felipe VI y Letizia. Este evento marca el inicio del año en las actividades del calendario oficial español.

La Pascua Militar se ha cauterizado por ser un evento solemne que reúne a la alta representación de las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y las autoridades del Estado para conmemorar el comienzo del año militar. En esta edición, además de los discursos sobre defensa y seguridad, la presencia de Leonor volvió a destacar por su evolución personal.

Uniforme del Ejército del Aire y una imagen que reafirma su camino

Por tercer año consecutivo, Leonor asistió al evento vestida con uniforme militar, esta vez del Ejército del Aire y del Espacio, acorde con la etapa actual de su formación castrense en la Academia General del Aire en San Javier (Murcia). Durante la ceremonia en la Plaza de la Armería, la heredera al trono lució un uniforme azul marino impecable, con distinciones y la banda de la Orden de Carlos III, que reflejan no solo su estatus institucional, sino también su progresión en el ámbito militar.

Este año, su asistencia cobra aún más significado porque Leonor se encuentra en la etapa final de su preparación militar tras haber pasado por las academias de Tierra y de la Armada, sumando conocimientos y experiencias en cada rama del Ejército.

Un gesto institucional y familiar

La presencia de Leonor junto a sus padres en la Pascua Militar también tiene una carga emocional, pues representa esa continuidad generacional y la preparación de la futura reina de España para asumir responsabilidades oficiales a lo largo de su vida pública.

¿Qué significa esta Pascua Militar para Leonor?

Más que una aparición, esta Pascua Militar representa para Leonor un paso a su consolidación progresiva en la vida militar, algo que muchos han observado como ese paso a convertirse en la futura jefa del Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de España.

