Jennifer Lopez apuesta por las mechas beige, la coloración perfecta para iluminar el rostro en primavera

La llegada de la primavera está a tan solo unos días de distancia y no lo neguemos, con ella nace en nosotras el deseo de apostar por un cambio de imagen. Este año, las mechas serán una de las grandes apuestas en materia de cambios capilares gracias a que son técnicas de coloración que suelen tener bajo mantenimiento y ayudar a llevar una apariencia diferente sin caer en lo extremo.

Recientemente, Jennifer Lopez, fiel a su imagen de beauty icon, nos regaló la inspiración perfecta para apostar por unas mechas beige que se convertirán en la opción perfecta para iluminar el rostro en primavera.

¿Por qué las mechas beige son tan favorecedoras?

El beige es un tono que se encuentra equilibrado entre los matices cálidos y los fríos. Gracias a que se encuentra en un punto medio, es considerado como un aliado universal para aquellas que buscan crear sobre su pelo un acabado natural. Y es que su magia radica en ser un tono que refleja la luz, evitando el tan temido efecto “amarillento”, así como los contrastes muy evidentes que suelen endurecer nuestras facciones.

Gracias a estas características es que se considera una gran opción para ayudarnos a rejuvenecer, pues es capaz de suavizar nuestro rostro, haciendo que este luzca fresco, descansado y sumamente luminoso; por ello se ha ganado un lugar muy especial en los estilos capilares de muchas celebridades.

Tipos de mechas en tendencia en 2026

Este color es tan versátil que puede adaptarse a diversas técnicas de coloración y estas son las que más estarán de moda en el año.

Mechas beige

Si estás buscando un cambio sutil, pero que sea notorio, las mechas de Jennifer López son la alternativa que estás buscando, pues se componen de pequeñas mechas, tan delgadas que hacen que el pelo obtenga movimiento y un brillo natural sin generar contrastes muy evidentes. Por esta razón es que se han convertido en las favoritas de las bases castañas claras y oscuras.

Mechas balayage

Esta es una de las técnicas favoritas de muchas gracias a que su estructura busca crear dimensión y movimiento apostando por un acabado difuminado que evita contrastes. Al aplicar estas mechas con un tono beige cremoso, logramos aportar sobre el rostro calidez y suavidad, dos factores importantes al momento de buscar proyectar una imagen más fresca.

Mechas money piece

Esta técnica de coloración consiste en iluminar mechones frontales para enmarcar el rostro, realzar nuestras facciones y al mismo tiempo aportar un efecto lifting de forma instantánea. Suelen lucir increíbles sobre bases oscuras, aunque también puedes combinarlas con otras técnicas de coloración o bases rubias.

Babylights

Apostar por estos reflejos ultrafinos que suelen simular los mechones naturales del pelo infantil en un acabado beige será un gran acierto. Esta técnica puede convertirse en una gran aliada y lo que estás buscando es que incluso disimule la presencia de canas o simplemente busque una imagen más luminosa hacia tu rostro.

¿Cómo elegir el tono beige perfecto?

Normalmente, este color de pelo suele favorecer a la mayoría de las personas; sin embargo, sí es importante comprender que el beige tiene diferentes tonalidades y habrá que buscar el más adecuado a nuestro subtono de piel para que resulte sumamente favorecedor.

Si tú tienes calidad, puedes apostar por los beige con subtonalidad dorada con miel; por el contrario, si es fría, lo más recomendable es apegarse a los tonos cenizos o perla.

Para ambos casos, un tip beauty es mantenerse alejada de los tonos extremos, pues los demasiado fríos podrían apagar nuestro rostro, mientras que los excesivamente cálidos podrían generar un efecto anaranjado que no suele ser tan favorecedor.

Jennifer López acaba de apostar por las mechas beige que todas queremos lucir, pues serán la coloración perfecta para iluminar el rostro en primavera. Sin embargo, ahora también ya conoces los tipos de mecha que estarán en tendencia en 2026 y que harán de tu cambio de imagen el más favorecedor de la temporada.