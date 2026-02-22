Sale a la luz inédita carta de la reina Isabel II, sorprendiendo por el tierno contenido y el destinatario

El reciente descubrimiento de esta pieza histórica ha captado la atención no solo de fanáticos de la realeza, sino también de coleccionistas y admiradores. La inédita carta de la reina Isabel II ha trascendido gracias a ser una pieza escrita por la monarca a puño y letra mucho antes de convertirse en la figura tan emblemática que fue para Reino Unido.

La nota fue escrita cuando la entonces princesa tenía alrededor de 10 años y estaba dirigida a Beatrice Stillman, la ama de llaves principal de Royal Lodge, residencia ubicada en Windsor en la que la princesa pasó gran parte de su infancia.

El archivo permaneció oculto por décadas, guardado en una maleta debajo de una cama, pero hoy ha salido a la luz gracias a los descendientes de Beatrice.

La inédita y tierna carta de la reina Isabel II

Alejada de un lenguaje protocolario que solemos asociar con la realeza, la carta muestra las palabras de una tierna niña observadora y llena de afecto. El texto fue escrito durante unas vacaciones en Cornualles, y se puede apreciar que la joven princesa dejó plasmado su entusiasmo por el paisaje, resaltando principalmente su preocupación por los animales de la zona.

“Espero que los pájaros estén bien y que los peces dorados no hayan muerto”, escribió la pequeña princesa en una frase que ha conmovido a muchas personas por su genuina empatía hacia otros seres vivos. En el texto, Isabel también describe como bonito el lugar en el que se encontraba de descanso.

La reina Isabel II tuvo una infancia muy especial. Getty Images

La princesa y su lado artístico

Algo que llenó de fascinación al mundo luego de que esta carta saliera a la luz fueron los pequeños garabatos realizados por la propia Isabel, entre los que se puede apreciar un perro llamado Jim, dibujos infantiles, algunos caballos e incluso escenas ecuestres, probablemente un guiño a una pasión que la acompañaría durante el resto de su vida. En el texto también menciona el apodo de “Jock”, el cual correspondía a uno de sus ponis favoritos.

El hallazgo histórico inesperado que despierta interés en las subastas

Esta carta forma parte de un grupo de correspondencia más grande conservada por la familia de Beatrice Stillman, quien mantuvo una estrecha relación con la casa real. Luego del fallecimiento de uno de los familiares es que estos archivos fueron redescubiertos, generando sorpresa en el mundo, pues pocas personas sabían de su existencia.

El texto no solo posee un gran valor sentimental, sino que diversos expertos también han señalado su relevancia histórica al mostrar un lado desconocido de la infancia de la monarca. De acuerdo con reportes de medios británicos, la carta será ofrecida en subasta por Hansons Auctioneers, y se espera que se venda por una suma bastante significativa que podría comprender entre los 2.000 y los 4.000 euros.

La inédita carta de la reina Isabel II no solo sorprendió al mundo por el tierno contenido, así como el destinatario con quien se puede ver que mantenía un vínculo muy cercano. Sino también por ofrecer una mirada poco vista de la que algún día sería la reina de Reino Unido, así como de su infancia, en la que su amor y preocupación por los animales ya era evidente.