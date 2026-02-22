Suscríbete
Entretenimiento

Luisa Laemmel: ¿Quién es la nueva novia de Orlando Bloom de 28 años?

Conoce a Luisa Laemmel, la presunta nueva pareja del actor Orlando Bloom, que es 21 años menor que él.

Febrero 22, 2026 • 
Melisa Velázquez
Getty Images

Así como Katy Perry se ha dado una nueva oportunidad en el amor con Justin Trudeau, el actor Orlando Bloom también ha pasado página y todo indica que ya tiene un nuevo romance con una mujer 21 años menor que él.

Se trata de Luisa Laemmel de 28 años, una modelo con la que el actor de 49 años ha sido visto recientemente en una supuesta cita romántica, generando así los rumores de un posible nuevo romance para el actor que comparte una hija con Katy.

Luisa Laemmel y Orlando Bloom en cita romántica

De acuerdo con el Daily Mail, Orlando Bloom, de 49 años, fue visto saliendo del Levi’s Stadium en Santa Clara, California, después del Super Bowl, acompañado de Luisa Laemmel, una modelo suiza de 28 años.

Las imágenes y testigos muestran a Orlando Bloom y Luisa Laemmel caminando juntos y mostrando cercanía tras el partido en el Levi’s Stadium.

Estaban juntos en la suite de Raising Cane’s, eran muy monos, muy cariñosos”, ha declarado un testigo presencial al medio británico. “Hablaron con Todd Graves y Jamie Foxx”, ha añadido la fuente. También se les vio llegar juntos al evento, aunque ella caminaba un paso por delante de la estrella.

¿Quién es Luisa Laemmel, la nueva novia de Orlando Bloom?

Aunque su nombre es reciente para el público, Luisa Laemmel, modelo suiza radicada en Nueva York, ya cuenta con una larga trayectoria en la industria, y se sabe que ha trabajado con marcas como Calvin Klein y Brandy Melville.

Su estilo minimalista y elegante ha hecho de Luisa Laemmel una presencia habitual en campañas y editoriales, manteniendo en redes sociales un perfil profesional centrado en su carrera como modelo.

Durante la noche del Super Bowl, Luisa Laemmel compartió fotos desde la suite VIP sin mostrar a Orlando Bloom, e incluso ocultó parcialmente su rostro, aumentando la curiosidad mediática.

Luisa es la primera mujer que se relaciona con Orlando tras su inesperada ruptura de Katy Perry, lo que podría significar que finalmente ha logrado pasar página y está listo para comenzar un nuevo capítulo en su historia.

orlando bloom
Melisa Velázquez
