Orlando Bloom habla por primera vez de su separación con Katy Perry, ¿sigue enamorado?

El pasado 26 de junio, el representante de Katy Perry daba a conocer de manera oficial su separación de Orlando Bloom, con quien había mantenido una relación de más de 10 años, y con quien además comparte su hija Daisy de 5 años.

El representante reveló en ese momento que la separación se había dado de manera amistosa por el bien de su hija, y que seguirán siendo una amiga; sin embargo, en una reciente entrevista, Orlando habló por primera vez de esta nueva dinámica familiar.

Orlando Bloom habla de su separación de Katy Perry

Durante una conversación con Craig David en el programa de televisión, Today, el actor de 48 años habló por primera vez de su separación de Katy.

“Ha habido algunos cambios personales en tu vida desde la última vez que estuviste aquí. ¿Cómo te va?”, preguntó Melvin.

“Estoy genial, hombre. Estoy muy agradecido”, respondió Bloom, que se encuentra promocionando su nueva película ‘The Cut’. “Tenemos una hija hermosa. ¿Sabes cuando dejas todo en el campo como lo hice yo en esta película? Me siento agradecido por todo”.

El actor también comentó sobre su situación actual con Katy: “Y estamos geniales. Vamos a estar geniales. Nada más que amor”, concluyó.

Por otra parte, el representante de Katy reveló a People que ella quiere mantener una buena relación con Orlando: “Katy tiene toda la intención de mantener una relación positiva y respetuosa con Orlando. Él es el padre de su hija y eso siempre será lo primero para ella”.

Miranda Kerr habla de la separación de Orlando Bloom y Katy Perry

La modelo, quien también fue pareja de Orlando, y comparte un hijo llamado Flynn, habló recientemente en una entrevista en The Kyle and Jackie O Show de KIIS FM, sobre cómo cambia la dinámica familiar cuando hay una separación, y cómo ha sido su relación con Katy Perry.

La modelo de 42 años, asegura que cuando existen niños de por medio, lo mejor es mantener relaciones saludables.

“Especialmente cuando tienes hijos, no debería ser de otra manera. Las necesidades del niño siempre deben estar por encima de todo, y tiene que haber armonía”, afirmó.

También destacó que, en casos de crianza compartida, es fundamental apostar por la paz y la colaboración: “¿Y sabes qué? Esa persona va a estar en tu vida por el resto de tu vida porque tienen un hijo en común, así que simplemente hay que mantener la paz”, añadió.

