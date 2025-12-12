Juez pospone el juicio de Blake Lively y Justin Baldoni, ¡por dos meses!: Estas son las razones de la decisión

El pleito legal que comenzó en el set de la película “It Ends With US” luego de que Blake Lively levantara una denuncia de acoso sexual contra su coestrella y director de la película, Justin Baldoni, sigue dando de qué hablar.

En un giro que ha sorprendido a más de uno, el juicio, que estaba programado para llevarse a cabo el próximo 9 de marzo de 2026, ha sido pospuesto hasta el 18 de mayo. Esta decisión fue tomada por el juez Lewis Liman en una reciente audiencia. Aunque la razón de este veredicto podría deberse a cuestiones prácticas del calendario judicial, el magistrado dejó claro que el caso sigue siendo analizado de forma detallada y que el juicio es probable para ambas partes.

¿Por qué se aplazó el juicio?

La razón oficial para mover el juicio dos meses se debe principalmente a ajustes de agenda en la corte federal de Estados Unidos. De acuerdo con reportes de medios internacionales, el juez decidió modificar la fecha para acomodar otros procesos penales que tienen prioridad por calendario y recursos en la corte.

Este tipo de modificaciones suele ocurrir a menudo en los tribunales federales, pues hay que equilibrar causas y garantizar que todos los implicados, en especial aquellos casos de alto perfil, dispongan de tiempo suficiente para preparar sus argumentos y pruebas.

A pesar de que el aplazamiento pudo interpretarse como un retraso, Liman dejó claro que esta situación no disminuye la importancia del caso ni tampoco la aprobación de ninguna de las partes.

El pleito legal entre los actores continúa pero ahora tendrá una nueva fecha de juicio. Getty Images

¿Cuándo será el nuevo juicio?

La nueva fecha establecida para realizar el juicio se prevé que se lleve a cabo el 18 de mayo del próximo año.

Además de reagendar la fecha del juicio, el tribunal también estableció una nueva dinámica, la cual invita a los abogados a presentar y exponer sus argumentos en torno a una moción de juicio sumario. Esta moción fue impulsada por Baldoni y su productora con la intención de que se desestime la demanda antes de llegar a la fase de juicio completo. Aunque la defensa de Baldoni sostiene que esta medida se tomó porque los cargos no proceden desde la perspectiva legal, el equipo de Blake rechaza esta estrategia, calificándola como un intento de eludir la responsabilidad.

¿Qué representa esta decisión para Blake y Justin?

Según reportes de fuentes cercanas de ambas partes, tanto Blake como Justin mantienen firmes sus respectivas posturas de presentar sus casos en los tribunales.

Lively ha expresado a través de sus abogados que planea mantener el proceso, mientras que la defensa del actor sigue firme en su enfoque de “buscar la verdad a través del debido proceso”.

Este aplazamiento ofrecerá a ambos lados la oportunidad de afinar estrategias legales, recopilar evidencias y reforzar sus argumentos ante el juez.

El aplazamiento del juicio entre Blake Lively y Justin Baldoni no representa en cierta medida una afectación al caso. Aunque la fecha se trasladó al 18 de mayo de 2026, las partes tendrán más tiempo para prepararse; en lo que el juicio llega, el proceso seguirá adelante.