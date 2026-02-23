Los 5 cortes de pelo que demuestran que las capas son la mejor opción para estilizar y rejuvenecer el rostro

Las capas se han consolidado como el recurso estrella de los estilistas para estilizar las facciones y aportar movimiento y textura al pelo, pues su efecto es inmediato: aligeran la melena, crean dimensión y generan un sutil efecto antiedad que transforma cualquier look en una versión más fresca, luminosa y moderna.

Los cortes de pelo con capas se caracterizan por adaptarse a cualquier tipo de rostro, suavizando las líneas de expresión y creando dimensión a la melena, restando varios años sin esfuerzo y con naturalidad.

Te podría interesar: 6 cortes de pelo con efecto lifting que rejuvenecen después de los 50

Cortes de pelo en capas que rejuvenecen el rostro sin esfuerzo

Versátiles, favorecedoras y adaptables a cualquier largo, estas son las propuestas que demuestran que las capas son la mejor decisión si buscas un cambio rejuvenecedor.

Corte mariposa

También llamado “butterfly haircut” es perfecto para quienes aman el pelo largo pero con más dinamismo, ya que se caracteriza por capas largas en la parte posterior y capas más cortas al frente que enmarcan el rostro, creando un efecto lifting que suaviza las facciones.

Clavicut en capas

Este corte que se lleva a la altura de la clavícula, es uno de los largos más favorecedores que al combinarse con capas suaves, estiliza el cuello, afina el rostro y aporta un aire sofisticado y moderno.

Shag texturizado

Inspirado en los años 70 pero actualizado con un acabado más pulido, el shag texturizado apuesta por capas desestructuradas y textura natural que aporta frescura, rebeldía elegante y un efecto rejuvenecedor casi instantáneo.

Bob en capas

El bob nunca pasa de moda, pero al añadir capas estratégicas se transforma por completo, aportando ligereza alrededor del rostro, creando una silueta más estilizada y moderna que suaviza las facciones y estiliza el cuello.

Capas largas con flequillo

Si hay una combinación que favorece a casi todos los tipos de rostro, es esta, las capas largas aportan movimiento y el flequillo cortina enmarca suavemente las facciones, afinando mejillas y destacando los pómulos.

En definitiva, si este año estás pensando en renovar tu look, apostar por capas no solo transformará tu melena, también revitalizará tu imagen por completo.

