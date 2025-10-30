Suscríbete
Belleza

Uñas blush Jelly, el manicure de Selena Gomez que arrasará en 2026

Selena Gomez presume las uñas blush nails, la tendencia más bonita y elegante que arrasará el 2026 por su hermoso brillo que estiliza las manos.

October 30, 2025 • 
Melisa Velázquez
Las uñas blush jelly chrome que Selena Gomez pone en tendencia

Getty Images

El miércoles 29 de octubre se celebró la tercera edición de la gala benéfica Rare Impact Fund en la ciudad de Los Ángeles, un evento sin fines de lucro que busca apoyar la salud mental, y donde Selena Gomez volvió a brillar con su manicure.

La actriz y cantante sorprendió con un diseño que promete convertirse en la tendencia favorita del 2026 y que ha llevado con gran elegancia, en un evento que tiene un gran significado para ella.

Selena Gomez confirma que el corte bob es la opción más elegante para lucir en invierno

selena gomez anuncia su compromiso matrimonial con benny blanco.jpg
Entretenimiento
¡Se van a casar! Selena Gomez y Benny Blanco están comprometidos
December 12, 2024
 · 
Beatriz Velasco
alfombra roja Selena Gomez asiste a la Gala Anual de Mujeres en el Entretenimiento de The Hollywood Reporter presentada por Lifetime en el Beverly Hills Hotel el 4 de diciembre de 2024 en Beverly Hills, California..jpg
Moda
Los significativos detalles del anillo de compromiso de Selena Gomez
December 12, 2024
 · 
Beatriz Velasco

Selena Gomez lleva las uñas blush jelly que serán tendencia en 2026

Aunque el hermoso vestido de Selena ha sido aplaudido por sus fans por ser uno de los más favorecedores que ha usado, la actriz y cantante ha brillado aún más por sus hermosas uñas que han sido descritas como: Blush jelly chrome.

Se trata de un color lila traslúcido, pero con un ligero acabado metálico para un efecto ligeramente brilloso que ha fascinado a sus fans, y que prometen convertirse en las favoritas del 2026 porque estilizan y rejuvenecen las manos.

Las uñas se funden naturalmente con el look monocromático de la actriz en tonos rosados y lilas.

¿Cómo se consiguen las uñas blush jelly chrome de Selena Gomez?

El manicurista oficial de Selena, y responsable de este hermoso diseño de alfombra roja, Tom Bachik, ha compartido en su perfil de Instagram el paso a paso para conseguir el efecto tan original de las uñas de la esposa de Benny Blanco.

Después de aplicar un producto especial para fortalecer las uñas, el manicurista aplicó un builder gel en el tono “Blush Jelly”, un rosa claro translúcido para darle cuerpo a la uña.

Para conseguir el efecto espejo o cromado, aplicó un polvo cromado de nombre “cosmic aurora”, para terminar con top coat para sellar y lograr alto brillo.

La forma de las uñas fue de longitud moderada, con punta suave (almond/ovalada apuntada) para realzar el efecto de brillo.

Selena Gomez
Melisa Velázquez
