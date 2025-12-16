La reina Letizia reinventa el look working con su blusa de lazada más llamativa que tiene 15 años

Este 16 de diciembre, la reina Letizia ha presidido como Presidenta de Honor de Fad Juventud, la reunión del patronato en la que se han analizado los principales desafíos en materia de seguridad digital y protección de la infancia, la adolescencia y la juventud.

Se trató de un acto oficial que exigía un look working de corte ejecutivo, el cual Doña Letizia supo llevar con elegancia, sorprendiendo al mismo tiempo al aportar un toque femenino con una blusa que conservaba en su armario desde hace 15 años.

La reina Letizia sorprende con su blusa púrpura que estrenó en 2009

Para la ocasión, la reina Letizia vistió un traje sastre de la firma de Hugo Boss, formado por un blazer con botonadura cruzada y de silueta straight fit y pantalón de pernera ancha, confeccionados en tejido elástico con raya diplomática en color café.

Sin embargo, la gran sensación del look de Letizia, es una blusa púrpura que estrenó en 2009, del diseñador Felipe Varela, con detalle de raso en el cuello y mangas semitransparentes.

La reina Letizia sorprende con su blusa púrpura que estrenó en 2009 Paolo Blocco/WireImage

A lo larga de los años la ha llevado en varias ocasiones, por ejemplo en 2011, cuando se la puso para un posado oficial en el Palacio de la Zarzuela con los entonces reyes Juan Carlos I y Sofía, quienes recibieron al presidente alemán Christian Wulff y a su esposa en visita oficial a España.

Este martes, Doña Letizia ha completado su estilismo con los mocasines de tacón firmados por Pons Quintana, de los que no se despega últimamente; y en cuanto a las joyas, ha lucido de nuevo sus pendientes Sugar de PDPAOLA, que representan una gota de agua, y su anillo de Coreterno.

El trabajo de la reina Letizia con Fad Juventud

Durante la sesión, la reina Letizia se ha mostrado participativa y atenta, interesándose por los riesgos, las oportunidades y las estrategias necesarias para proteger a los jóvenes en el entorno digital.

La Fundación FAD Juventud, entidad independiente, trabajó precisamente en ese objetivo: mejorar el bienestar y la calidad de vida de los jóvenes mediante el análisis de su realidad, la detección de riesgos emergentes y la influencia directa tanto en las familias como en las políticas públicas.

