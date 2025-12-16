Mary de Dinamarca deslumbra con el traje de terciopelo más elegante para Navidad y Año Nuevo

El pasado 15 de diciembre, Mary de Dinamarca asistió a los The Change Award & Into Innovation Award 2025 en la Ópera de Copenhague, una ceremonia organizada por el Ministerio de Educación Superior y Ciencia de Dinamarca que reconoce iniciativas que impulsan el cambio y la innovación.

Sin embargo, la esposa del rey Federico de Dinamarca ha acaparado todas las miradas con un estilismo que, además de elegante y sofisticado, se convierte en la opción perfecta para aportar un aire festivo y refinado a cualquier look navideño.

El traje de terciopelo de Mary de Dinamarca es perfecto para Navidad y Año Nuevo

Para el importante evento, la reina Mary lució un traje de dos piezas confeccionado en terciopelo de color negro, que incluye una americana de una sola botonadura, y un pantaló de corte recto que estiliza y alarga las piernas.

Mary lo combinó con un top de escote en V de satén en color negro y zapatos de tacón en satén negro con punta puntiaguda, expertos aseguran que se podría tratar del modelo Gianvito 105 de la firma Gianvito Rossi, una de las marcas favoritas de Kate Middleton.

Para completar su look, la reina danesa lució unos preciosos pendientes de diamantes, los ‘Colgantes Orejas de Diamante Belle Époque’, que adquirió tras cumplir 50 años en febrero de 2022.

Mary de Dinamarca en los Innovation Award 2025

Junto con la ministra de Educación e Investigación, Christina Egelund, la reina Mary entregó el nuevo premio Into Change, que es uno de los premios de investigación más grandes del mundo, a la colaboración ENGRAVE.

Después, la Reina y el Ministro entregaron el Premio Into Innovation al profesor Peter Lodahl del Instituto Niels Bohr de la Universidad de Copenhague. Con la empresa danesa Sparrow Quantum, Peter Lodahl ha hecho de Dinamarca una delantera en tecnología cuántica y ha dado a Europa un avance tecnológico.

