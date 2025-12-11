El papel inesperado del rey Felipe VI en el flechazo de Federico y Mary de Dinamarca, ¡fue su cupido!

El 14 de mayo de 2004, Federico y Mary de Dinamarca celebraron su boda en la catedral de Copenhague, coronando una historia de amor que ha cautivado a los seguidores de la realeza y que muchos consideran una de las más románticas.

Y es que la pareja se conoció de la manera más inesperada, en un lugar donde nunca imaginaron encontrar el amor, y aunque el flechazo fue inmediato, tuvieron que recibir la inesperada ayuda de Felipe VI de España.

¿Cómo y dónde se conocieron Federico y Mary de Dinamarca?

Fue en septiembre del año 2000 cuando Federico y Mary se conocieron durante los Juegos Olímpicos de Sídney, Australia, país natal de la actual reina consorte de Dinamarca.

El primer encuentro ocurrió en un famoso bar llamado “Slip Inn”, al que el príncipe Federico había asistido junto a otros miembros de la realeza como Joaquín de Dinamarca, Nicolás de Grecia y Felipe VI, entonces príncipe de Asturias.

Entre la multitud, conoció a Mary Donaldson, una joven ejecutiva australiana que trabajaba en marketing y no tenía idea de que estaba hablando con un príncipe, pero el flechazo fue inmediato, y el resto, es historia.

La intervención de Felipe VI como cupido de Federico y Mary de Dinamarca

Al parecer, Federico no se atrevía a dar el primer paso para acercarse a Mary, pero para su suerte, el entonces príncipe de Asturias, Felipe de España, conocía a la compañera de piso de Mary.

Fue así que entre pláticas indirectas, el príncipe danés se animó a pedir el número de teléfono de Mary, a lo que ella accedió, sin saber que se trataba del futuro heredero de Dinamarca.

Mary tenía 28 años y Federico 32 y, afortunadamente para ambos, se encontraban solteros, por lo que pudieron comenzar su relación, gracias a la intervención de Felipe.

Mary y Federico de Dinamarca comenzaron una relación a distancia

Tras los Juegos Olímpicos, Federico regresó a Dinamarca y Mary retomó su vida en Australia, pero el contacto nunca se rompió.

Durante meses mantuvieron una relación a distancia mediante llamadas, correos y visitas secretas; sin embargo, la relación evolucionó, la pareja estaba cada vez más enamorada y Mary decidió dar un paso decisivo: mudarse a Europa para estar más cerca de él, y el resto es historia.

