No fue por publicidad: Pamela Anderson confirma que su relación con Liam Neeson duró ¡solo una semana!

Cuando se dio a conocer que Pamela Anderson y Liam Neeson estaban saliendo, muchos pensaron que se trataba de una jugada publicitaria debido a la promoción de su nueva película “The Naked Gun”, donde ambos eran protagonistas. Sin embargo, la propia actriz ha puesto fin a las especulaciones y confirmó que su relación fue real, aunque extremadamente corta.

En una reciente entrevista, la icónica estrella de “Baywatch” habló con total honestidad sobre el inesperado vínculo que duró apenas una semana, pero que dejó una conexión especial entre ambos actores.

Pamela Anderson aclara los rumores sobre su relación con Liam Neeson

Fue a finales de julio cuando surgieron las primeras versiones sobre un posible romance entre Pamela Anderson, de 58 años, y Liam Neeson, de 73. Y es que durante la promoción de la película “The Naked Gun”, la complicidad y química entre ambos era tan evidente que rápidamente se despertó la curiosidad en el público sobre si su relación era amorosa, una amistad muy cercana o un truco publicitario.

Diversos medios internacionales llegaron a afirmar que la pareja se encontraba profundamente enamorada y que su relación era auténtica; sin embargo, tiempo después se reportó que la relación se trataba de una estrategia de marketing.

Ante el revuelo que la noticia estaba causando, unos meses después, la propia Pamela, durante el Festival de Cine Americano de Deauville, declaró que: “No caigo ni caeré jamás en los trucos publicitarios. Eso sería una sentencia de muerte. Soy auténtica y motivada… Soy supersticiosa en el amor. Y no me siento cómoda compartiendo ni un ápice de mi vida romántica”, dejando claro de forma indirecta que jamás se prestaría a trucos.

Pamela Anderson expresó que Liam Neeson “es el caballero perfecto...saca lo mejor de ti con respeto y amabilidad”, durante la promoción de su película “The Naked Gun”. John Phillips/Getty Images

¿Cómo fue la relación de Pamela y Liam?

En una reciente entrevista, la actriz reveló: “Liam y yo tuvimos una relación sentimental durante un tiempo, pero solo después de terminar el rodaje”. De acuerdo con lo que relató, compartieron lo que describió como “una semana íntima” en la casa rural del actor, al norte del estado de Nueva York, acompañados ocasionalmente por familiares y asistentes.

Pamela también compartió que como pareja vivieron momentos cotidianos y entrañables, entre ellos una cena en un restaurante francés donde Neeson la habría presentado como “la futura señora Neeson”.

La actriz confesó que le divertía que la gente pensara que todo era un truco. “Tenemos sentimientos reales”, aseguró, subrayando que, aunque la conexión fue breve, fue totalmente auténtica.

¿Por qué terminó su romance?

Lejos de los dramas, Pamela Anderson explicó que ambos tomaron caminos distintos por motivos laborales. “Nos separamos para trabajar en otros proyectos”, dijo, destacando que sus agendas simplemente no coincidían.

Actualmente, Liam tiene varios proyectos en puerta, mientras que ella continúa enfocándose en su propia carrera, y aunque ya no son pareja, Pamela compartió que su relación con el actor se ha convertido en una amistad muy cercana, de “mejores amigos”, que se apoyan mutuamente en sus respectivas etapas profesionales.

A punto de cumplir 60 años, Pamela Anderson vive uno de los momentos más plenos de su carrera y, aunque su historia con Liam Neeson fue breve, culminó en un vínculo real, honesto y lleno de cariño.