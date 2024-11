Por primera vez tras anunciar su divorcio, Ben Affleck habla de Jennifer Lopez y la define en tres palabras

No es sencillo ser uno de los actores de Hollywood más reconocidos y mantener tu vida privada lejos de los reflectores. Mucho menos cuando tus exparejas también están en la industria del entretenimiento. Por eso, era inevitable que, tras su divorcio, Ben Affleck no hablara de Jennifer Lopez y, la manera que la describió, causó sorpresa.

Mientras por un lado atraviesa el duelo de la separación y del nido vacío (su hija mayor acaba de ingresar a la universidad), el actor no ha dejado de involucrarse en ambiciosos proyectos, desde la dirección de comerciales hasta la producción de grandes realizaciones cinematográficas. Tal sólo este año está promocionando tres películas que produjo: Unstoppable, Los instigadores, y Small Things Like These. Y, según IMDb, actualmente está involucrado en nueve proyectos más.

La promoción, incluye entrevistas, y las entrevistas pueden contender cuestionamientos personales. En el caso de Aflleck, hay acuerdos previos en sus encuentros con los medios. En otras palabras, el entrevistador sabe qué puede preguntar y, en este caso, Ben sabe qué responder.

Las personalidades contrastantes de ambos jugaron un papel crucial en su separación. GETTY IMAGES

Ben Affleck habla de Jennifer Lopez

La primera en hablar sobre la separación fue la propia Jennifer, López expresó que su soltería le ha permitido un período de introspección y crecimiento personal. Aunque reconoció que su relación con Affleck presentó desafíos, prefirió enfocarse en el aprendizaje obtenido de esta experiencia, señalando que a veces la vida nos presenta situaciones inesperadas. Sin embargo, cuenta con el apoyo incondicional de su círculo cercano, quienes celebran su decisión de priorizar su bienestar.

“Estar en una relación no me define. No puedo seguir buscando la felicidad en otras personas. Tengo que encontrar la felicidad dentro de mí. Solía pensar que era una persona feliz, pero seguía buscando algo que alguien más pudiera llenar. Porque toda la vida he pensado que no soy suficiente”, comentó a Interview Magazine.

Ahora, fue el turno del actor, quien expresó: “Jennifer es espectacular”. Así se refirió a la actriz en relación a su participación en el filme, como parte de una entrevista promocional concedida a Entertainment Weekly.

Tanto Ben Affleck como Jennifer Lopez están lidiando con su divorcio desde perspectivas diferentes, con Jennifer sintiendo una mezcla de decepción y necesidad de avanzar, mientras que Ben parece haber aceptado el desenlace desde hace tiempo.