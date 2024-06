Ben Affleck revela por qué siempre parece molesto en las fotos

Ben Affleck junto con Jennifer Lopez son una de las parejas más mediáticas del momento, y de manera constante están bajo el ojo público con teorías que apuntan a si se van a divorciar o no, o por qué siempre parece molesto en las fotos.

De éste último, en fechas recientes el actor habló del tema a través de una entrevista para el podcast Hart to Heart, presentado por el actor y comediante Kevin Hart.

En esa ocasión se sinceró respecto a una serie de temas de las que poco habla, como es su vida personal, sin embargo una de las cosas que más llamó la atención fue que explicó por qué suele aparecer como si estuviera molesto cuando lo sorprenden las cámaras.

¿A Ben Affleck no le gustan las fotos?

En la plática en la que se le puede observar casual y cómodo, el esposo de JLo confesó que contrario a lo que mucha gente pueda pensar, él es una persona tímida y no le gustan mucho las cámaras, por lo que prefiere estar detrás de ellas.

La gente me ve y piensa: ‘¿qué le pasa? Siempre está enfadado...’ pero claro, es porque alguien tiene su cámara pegada a mi cara”. “No me importa que me hagan fotos en un local, un estreno, lo que sea. Adelante, hazlo. Pero con mis hijos es otra cosa”, recalcó.

También contó acerca de una ocasión en la que estaban en Times Square, “yo estaba como, ‘Oh, Dios mío’... Había una señora que empezó a correr mientras nos grababa y gritaba '¡¡JLO!!’ Luego llegaron todos los demás. Estábamos con nuestros hijos y cientos de personas gritando y por eso me cara”.

Finalmente dijo que entiende que está casado con una estrella de talla mundial y es normal que ella provoque ese tipo de fama, sin embargo, él es bastante más reservado.