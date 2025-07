Selena Gomez nos enseña a usar las botas con medias para lucir elegantes en los días lluviosos

A pesar de que seguimos en verano y el otoño aún esta a unos pasos de distancia, el clima de los últimos días se ha convertido en el cómplice perfecto para poder lucir una de nuestras combinaciones favoritas: botas con medias.

Selena Gomez nos enseña a usar las botas con medias de forma elegante GettyImages

Esta tendencia ha ganado popularidad gracias a plataformas como Pinterest que nos inspiran a buscar looks inspirados en figuras como Selena Gomez, quien nos ha demostrado más de una vez lo sofisticada y elegante que se puede lucir con estos dos objetos juntos.

¿Cómo llevar botas con medias sin perder la elegancia?

Maxifaldas, vestidos, conjuntos, blazers...el mundo de opciones es inmenso para poder combinar de manera perfecta estos recursos, la clave para hacerlo de forma correcta está en saber elegir piezas que nos ayuden a resaltar el look y aquí te dejamos inspiración para ello.

Botas con medias translúcidas, sobriedad con un toque se sensualidad

Las medias semitransparentes son perfectas para acompañar vestidos o faldas. Todo va a depender del estilo que estés buscando, sin embargo, una excelente opción es llevarlas con vestidos corte A, el corte hará que tus piernas luzcan más largas, sensuales y sin perder el toque de elegancia.

Las botas con medias traslúcidas aportan a tu look un toque de sensualidad GettyImages

Botas con medias oscuras y blazers

Sin duda alguna las medias son un complemento que sí o sí debes tener en tu clóset, pues son esa prenda básica que te ayudará a elevar un look especialmente cuando este está acompañado de un buen par de botas. En esta ocasión nos inspiramos también en el uso del blazer como prenda complementaria, ideal para usar en días fríos, lluviosos y por supuesto sin dejar de verlos presentables.

Selena Gomez es el calro ejemplo de que la mejor forma de combinar botas con medias oscuras es con blazers Getty Images

Las botas altas, tus mejores aliadas para los maxivestidos

Que la lluvia no sea un impedimento para que luzcas los vestidos más largos que tienes en tu armario, te juramos que llevar al mismo tiempo un maxivestido, tus botas largas y tu par favorito de medias hará que luzcas impecable y elegante (por supuesto mientras te cubres del frío).

La textura, una excelente opción

Sabemos que las medias con textura pueden ser algo que, a primera vista, no perciamos con mucho amor, sin embargo, esos patrones de puntitos, manchitas o rayas ¡aportan a los looks mucha elegancia! Si tienes la oprotunidad de adquirir unas, no dudes en llevarlas con botas altas y minifaldas.

Llevar botas con medias no sólo es una tendencia de otoño, es una forma de expresar elegancia incluso en días en los que el clima busca atentar con nuestro lado fashionista.