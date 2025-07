Kate Middleton apostó por ellas antes: las alpargatas del 2000 que están de moda este verano 2025

It’s mid July!, es decir, estamos en el punto más alto del verano, la temporada perfecta para lucir looks románticos veraniegos: vestidos con vuelo, tirantes, patrones, colores vibrantes y ¡preciosas alpargatas como las de Kate Middleton!

Si bien es cierto, la duquesa de Gales siempre se ha caracterizado por lucir looks sobrios y elegantes, allá por el 2006 decidió regalarnos uno de los atuendos más icónicos que inspirarían a las mujeres en pleno 2025.

Luciendo un hermoso vestido halter acompañado de una alpargatas rojas, este calzado vuelve a ser tendencia.

Estas son las alpargatas rojas de Kate Middleton que están en tendencia GettyImages

¿Qué son las alpargatas?

Se cree que este calzado tuvo origen en España y el sur de Francia, aproximadamente en el siglo XIII. En aquel entonces estaban confeccionados de suela de esparto o yute, materiales que permitieran frescura y comodidad a quien los uasara.

Conforme el tiempo fue avanzando, diseñadores, artistas e intelectuales fueron adoptando este calzado hasta que, a mediados del siglo XX, algunas casa de moda reinterpretaron su diseño incluyéndolo en pasarelas y como un elemento básico del mundo de la moda.

En la actualidad, las alpargatas conservan esa esencia artesanal de antaño, sin embargo, resurgen cada cierto tiempo convirtiéndose en un calzado atemporal y muy femenino que todas queremos lucir .

También te pude interesar: LA curiosa reacción de Kate Middleton al grito inesperado de un fan en Wimblwdon

¿Cómo llevar las alpargatas de Kate Middleton este verano?

No sería un verano romántico si no tuviéramos la intención de incluir las alpargatas de Kate Middleton a nuestros looks pues además de ser un calzado muy cómodo son ideales para crear un outfit muy femenino.

Procura llevarlas durante eventos de día y al aire libre: brunches, eventos en jardines, paseos en áreas libres... Estas lograrán elevar tu atuendo haciéndote lucir muy sofisticada.

Por supuesto que puedes lucirlas con diferentes prendas: un short de mezclilla, un pantalón boho, jeans...sin embargo, nuestar forma favorita de llevarlas será con un vestido a juego.

Apuesta por un tacón moderado, además de brindarte comodidad y seguridad al caminar, el tacón medio te aportará elegancia y ayudará a estilizar tus piernas.

Si optas por modelos con cintas, procura amarrarlas de forma sutil al tobillo para dar ese toque de naturalidad y feminidad. Actualmente en el mercado podrás encontrara alpargatas de diversos modelos como estilo sandalia, con frente abierto o cerrado, cualquiera que elijas será perfecto para ti.

¿Dónde puedo encontrar las alpargatas de Kate Middleton?

Diversas marcas y casa de moda se han sumado a la creación de este icónico calzado: Michael Kors, Gaimo, Steve Madden, Anne Klein o Lola Casademunt son sólo algunas de las marcas que han integrado a sus colecciones las alpargatas.

Sin embargo, para ser precisas, la marca favorita de la duquesa de Cambridge es Castañer.

A pesar del paso del tiempo, ninguna década ha podido eclipsar por completo el uso y belleza de este calzado especialmente cuando figuras como Kate Middleton llegan cada cierto tiempo a dar cátedra de cómo lucir femenina y a la moda incluso con elementos y accesorios que podríamos considerar vintage pero que para muchas son atemporales.