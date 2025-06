5 looks boho con botas que toda mujer de 50 + debe usar este verano.

Si pensabas que las botas son solo para otoño o invierno, es hora de mirar con nuevos ojos tu clóset de verano. Las mujeres de más de 50 sabemos que el estilo no tiene temporada ni reglas fijas, y el look boho con botines es la prueba perfecta. Cómodo, con carácter y súper favorecedor, este estilo mezcla telas livianas, cortes sueltos, además del encanto de lo artesanal.

Por eso aquí te dejamos algunos looks boho con botas que sí o sí deberías probar este verano. No necesitas tener veinte para vestir libre; solo necesitas saber quién eres o atreverte a disfrutarlo.

1. Vestido largo floreado + botines de gamuza + bolso

Un vestido largo con flores (elige uno que tenga movimiento, como de algodón suave) con mangas al codo o sin mangas si te gusta mostrar brazos. Súmale unos botines de gamuza color miel o arena. Es un look fresco que puedes usar para ir a comer con tus amigas, pasear por el centro o simplemente sentirte bien contigo.

Vestido largo floreado + botines de gamuza + bolso. Getty Images

2. Falda amplia + blusa blanca bordada + botas texanas bajas

La fórmula perfecta cuando quieres algo cómodo pero con presencia. Una falda larga con algo de vuelo (puede ser lisa o con estampado tribal discreto) combinada con una blusa blanca, de esas que tienen un aire femenino, sin ser recargada. El toque clave son botas texanas cortas negras. ¡Sí, incluso con calor se pueden llevar, siempre que no sean gruesas ni pesadas!

Falda largo floreado + botines negros + bolso oscuro Getty Images

3. Jeans relajados + blusón ligero + botas

Para esos días en los que no quieres pensarlo demasiado, pero igual quieres verte bien. Unos jeans rectos, ni ajustados ni anchos, con una blusa o una chaqueta con flecos. No te olvides de las botas que le den confort al conjunto. Lo mejor de este look es que no parece forzado, pero tiene mucha intención.

Jeans relajados + blusón ligero + botas Getty Images

4. Chaqueta colorida + botines beige

Las chaquetas coloridas es la mejor aliada cuando hay época de lluvia, así que te recomendamos buscar colores vibrantes o llamativas. Este outfit tiene ese equilibrio entre lo natural y lo elegante que muchas buscamos, además, se ve muy actual sin caer en lo “juvenil forzado”.

Chaqueta colorida + botines beige. Getty Images

5. Palazzo estampado + blusa sin mangas + botas claras de piel suave

Un pantalón palazzo boho, amplio y con vuelo, se vuelve un básico cuando no quieres usar faldas pero buscas ese efecto relajado. Combínalo con una blusa sin mangas (los escotes en V o halter estilizan muchísimo), sin dejar de lado las botas claras de piel suave.

Palazzo estampado + blusa sin mangas + botas claras de piel suave. Getty Images

Lo más lindo del estilo boho es que no se trata de seguir tendencias, sino de expresarte. No hay reglas exactas, sino que tú decides cuánto estampado, qué texturas o qué colores te hacen sentir mejor.