Las glamorosas sobrinas de Lady Di conquistan la moda británica con esta campaña

Lady Amelia Spencer y Lady Eliza Spencer, sobrinas de la princesa Diana, están dejando huella en el mundo de la moda. Las gemelas de 32 años se convirtieron recientemente en embajadoras de Aspinal of London, una de las marcas de bolsos favoritas de Kate Middleton.

Su debut como embajadoras de Aspinal of London

Las Spencer protagonizan la nueva campaña de la marca llamada The Great British Season, donde posan con looks inspirados en los años 60. El resultado: una mezcla elegante entre lo bohemio y lo clásico, con peinados voluminosos que nos recuerdan a Audrey Hepburn y Elizabeth Taylor.

La sesión fue fotografiada en una casa de verano en Sussex, y en las imágenes se puede ver a las gemelas disfrutando de una escapada de fin de semana mientras presumen los modelos más icónicos de la firma, como el bolso Midi Mayfair en tonos azul y blanco con estampados de aves.

El legado de Lady Di vive en su estilo

No es coincidencia que las hayan elegido. Amelia y Eliza son conocidas por coordinar sus looks en apariciones públicas, asistir a eventos sociales del Reino Unido y ser fieles clientas de la marca. Aspinal of London destacó su estilo como ejemplo de elegancia británica contemporánea.

En palabras de las gemelas: “Aspinal tiene un bolso hermoso para cada ocasión y ha sido nuestra elección habitual como accesorio en muchos eventos de alfombra roja y ocasiones formales. Aspinal, como marca, ofrece una elegancia sencilla y un lujo moderno, que se alinean mucho con nuestro estilo personal. Estamos emocionadas por el lanzamiento de la campaña publicitaria, ya que el equipo ha creado algo muy cool e icónico”.

Las Spencer brillan en eventos públicos con Aspinal of London

La última vez que Lady Amelia y Lady Eliza fueron vistas con looks coordinados fue el pasado 15 de junio, durante un partido de polo organizado por Cartier en Engham.

Para la ocasión, apostaron por vestidos blancos con botones y bolsos de Aspinal a juego, reafirmando su estatus como nuevas it girls de la realeza británica.