Letizia y su poder silencioso en la moda: 5 elecciones que han hecho historia

La reina Letizia de España se ha caracterizado por ser una de las figuras reales actuales más importantes en la industria de la moda. Más allá de la firmeza de su puesto real, la consorte ha sabido llevar su estilo hasta ser considerada una de las royals que mejor se visten en el mundo.

Con una precisión milimétrica, la reina ha sabido elegir vestuarios que han pasado a la historia y estos son 5 de sus looks en los que su atuendo fue más allá de la moda.

Vestido de novia de Lorenzo Caprile

El vestido de novia de la reina Letizia fue revolucionario en su momento. Diseñado por Lorenzo Caprile, el diseño en color blanco perla con acabado satinado se destacaba por su cuello estilo chimenea y una cola de cuatro metros de largo que estaba bordada con hilos de oro. Con este vestido, Letizia no solo respetó el protocolo de su nueva posición real, también lo impregnó de su propio sello personal.

Vestido de novia de Letizia Ortiz diseñado por Lorenzo Caprile. Pascal Le Segretain/Getty Images

Vestido floral de Carolina Herrera

Durante la inauguración de The Gallery of the Royal Collection que se llevó a cabo en Madrid en julio de 2023, la reina apostó por vestido de Carolina Herrera, que pertenece a la colección pre-fall 2020 diseñada por Wes Gordon. Este vestido contaba con un estampado floran en blanco y negro con efecto acuarela que evocaba el new look de los años 50, es decir, era un modelo con cintura acentuada, escote sweetheart y falda midi con corte A. Con esta pieza la reina reafirmó un look elegante y femenino.

Vestido floral textura acuarela de Carolina Herrera. Carlos Alvarez/Getty Images

Vestido rosa de Carolina Herrera

Para la coronación del príncipe Carlos III el 6 de mayo de 2023, la reina Letizia eligió un conjunto de dos piezas en color rosa chicle de la diseñadora Carolina Herrera. La pieza superior, una chaqueta entallada con detalle de peplum en la cintura, creó una silueta elegante en la consorte que complementó a la perfección con su falda lápiz corte midi. La reina elevó el atuendo con un tocado maxi de la marca Balel cuyo diseño está inspirado en la década de los 30 y 40.

El vestido que la reina Letizia utilizó durante la coronación de Carlos III también pertenece a la marca de Carolina Herrera. Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images

Vestido fucsia de Moisés Nieto

Además de estar confeccionado en una tela color fucsia, fue un modelo con corte midi de cintura entallada, mangas francésas y un poco de vuelo en la parte inferior de este. A pesar de ser una prenda con un color llamativo, jamás la hizo perder la elegancia y se convirtió en una de sus favoritas llevándolo con ella a tres eventos oficiales.

Vestido rosa fucsia de Moises Nieto, una de las piezas favoritas de Letizia. Imagen Chema Clares

Vestido rosa de Maje

Durante los Premios Nacionales de Cultura de 2020, la reina Letizia cautivó con su elección de atuendo: un vestido camisero de organza color rosa empolvado de la marca Maje, el cual consistía en un modelo de silueta romántica con mangas largas de transparencias y cinturón para enmarcar la cintura. Este modelo conocido como Roane ya lo había lucido en 2019; recordemos que otra de las cosas que caracterizan a la monarca es que tiene a repetir atuendos u optar por marcas que no son de lujo.

Vestido rosa empolvado de la marca francesa Maje. Carlos Alvarez/Getty Images

A lo largo de los años, la reina Letizia ha demostrado que la moda puede servir como arma comunicativa. Cada elección de vestuario le ha hablado al mundo de empoderamiento, feminidad, respeto, sostenibilidad, accesibilidad y elegancia, es por todo lo anterior que Letizia es una de las fashion royals más influyentes del momento.