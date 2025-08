Elizabeth Hurley y su mamá de 85 años se hacen virales por lucir bikinis a juego

La actriz británica, Elizabeth Hurley siempre ha cautivado por su belleza y su increíble genética, pues a sus 60 años, ha sabido mantenerse en excelente forma, con un cuerpo delgado y tonificado y un rostro saludable y juvenil.

Recientemente ha publicado una serie de fotos en redes sociales junto a su madre, que ha dejado claro que su belleza es cuestión de genética, pues a sus 85 años, también luce espectacular.

Te podría interesar: Elizabeth Hurley rompe el silencio y aclara si fue o no el primer amor del príncipe Harry: ¿por qué se dice que hubo romance?

Elizabeth Hurley y su madre se hacen virales por lucir trajes de baño a juego

La actriz y modelo de 60 años celebró el cumpleaños número 85 de su madre, Angela, con una fotografía en su perfil de Instagram donde ambas lucen trajes de baño a juego con estampado de animal print.

La publicación se realizó el pasado jueves 31 de julio, y mientras que Elizabeth viste un bikini de dos piezas, su madre Angela optó por un diseño de cuerpo entero con escote profundo, ambos de la marca de la modelo y actriz: Elizabeth Hurley Beach.

Madre e hija combinaron su look playero con salidas de playa blanca, mientras posaban muy sonrientes frente a la cámara fotográfica.

“Gemela con mi mamá. Acabamos de celebrar su cumpleaños 85 con @elizabethhurleybeach, por supuesto”: Escribió Liz Hurley junto a la imagen, resaltando que los modelos son de su marca personal.

Los fans no pasaron por alto la increíble genética, pues entre los comentarios se mostraron sorprendidos por lo bien que lucen ambas a su edad. Algunos de los comentarios dicen:

“De tal palo, tal astilla. Dos bellezas absolutas”.

“Sin duda, has ganado la lotería de los buenos genes”.

“Las dos son guapísimas, ahora sabemos de dónde vienen tus buenos genes”.

“Ya veo de dónde has heredado tu sensualidad”.

Esta fotografía no solo deja claro la buena herencia de la actriz, sino también la hermosa relación y complicidad que comparte con su madre, un detalles que su fans también notaron y admiraron.

¿Qué hace Elizabeth Hurley para verse joven?

En el 2024, Elizabeth compartió en una publicación de Instagram su filosofía de vida para mantenerse en forma, evitando a toda costa los alimentos chatarra y procesados.

“Mis gustos son bastante simples: no bebo jugos verdes raros ni nada por el estilo. Mi mantra es: no comer demasiado, ni demasiado rápido, ni demasiado a menudo, ni demasiado tarde. O, dicho de otro modo, comer porciones más pequeñas, masticar bien, evitar los snacks y cenar más temprano. Esto me funciona”.

También aseguró que sí come pan, solo que lo prepara ella misma y los postres los deja para los fines de semana, además de complementar su buena alimentación con una rutina de ejercicios.