Pamela Anderson revela el tierno gesto de Liam Neeson que la enamoró de él

Hace tan solo unos días la noticia de que Pamela Anderson y Liam Neeson estaban en una relación sorprendió a propios y extraños de lo inesperada que fue para el mundo del espectáculo. Aunque los actores no han salido a compartir detalles sobre cómo están llevando su noviazgo, llamó la atención las recientes declaraciones que los actores compartieron sobre su tiempo trabajando juntos en la cinta The Naked Gun, elevando las especulaciones por parte de algunos medios internacionales de que el click entre ambos nació luego del rodaje de esta película de comedia.

¿Cómo conquistó Liam Neeson a Pamela Anderson?

Durante una entrevista con The New York Times, Pamela se sinceró por completo hablando sobre su experiencia al rodar una película como esta. De acuerdo con lo reportado por el medio, la actriz de Baywatch estaba muy nerviosa, al trabajar en un proyecto de esta índole.

Afortunadamente, durante todo el proceso de rodaje Pamela contó con el apoyo de Liam Neeson.

En la entrevista Pamela Anderson compartió que hacer películas de comedia es algo con lo que no se sentía muy cómoda, pues era un género que aún le costaba trabajo ejecutar y que cuando la duda amenazaba con intervenir Liam le recordaba: “lo estás haciendo muy bien”, un gesto demasiado tierno con el que, medios internacionales apuestan, fue la acción que le robó el corazón a Anderson.

¿Y quién no se enamoraría de un hombre que además de ser guapo, galante y gentil, está a tu lado apoyándote en momentos que te hacen titubear?

Por su puesto que Pamela también compartió que Liam “tiene tanto encanto y carisma que uno simplemente se deja llevar… Hacer comedia da mucha energía cuando estás en algo tan alegre y divertido. Liam ha hecho más de 100 películas y espero que le inspire a hacer más”.

Para el protagonista de cintas como La lista de Schindler, este género también es un reto al que se unió con todo el profesionalismo y con el que se siente muy satisfecho: “No me considero gracioso, pero me encanta reír”, compartió el actor con The New York Times.

Pamela Anderson expresó que Liam Neeson “es el caballero perfecto...saca lo mejor de ti con respeto y amabilidad”, durante la promoción de su nueva película en Londres. John Phillips/Getty Images

¿De qué trata The Naked Gun?

Esta es una nueva versión de la clásica comedia policíaca del mismo nombre protagonizada originalmente por el actor Leslie Nielsen en la década de los 80 y 90. En esta nueva adaptación Liam Neeson dará vida al detective Frank Drebin Jr., hijo del detective Frank de las primeras entregas, lo que se sabe hasta el momento es que se verá involucrado en una serie de aventuras graciosas por intervención de Beth, su interés romántico y a quien dará vida Pamela Anderson.

La película llega este fin de semana a las salas de cines del país.

Recordemos que fuentes cercanas a People fueron las que afirmaron que la pareja se encuentra en una relación romántica y que esta tuvo origen dentro del rodaje de la película. A pesar de que los actores no han salido a compartir con el mundo más detalles sobre su noviazgo, sí nos llevamos un valioso mensaje de las interacciones y entrevistas que han dado hasta el momento: nunca es tarde para volverse a enamorar.