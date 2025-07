Natalie Portman presume corte bob boho, el favorito para rejuvencer la mirada a los 40+

Natalie Portman sorprende recientemente con un cambio de look que ha dado mucho de qué hablar. Mientras la actriz tomaba una caminata se le vio luciendo un corte bob boho que la protagonista de Orgullo y Prejuicio lució de forma sutil, relajado y con movimiento natural en la melena. A sus 44 años, la actriz nos demuestra que no se necesita de tratamientos agresivos ni maquillajes elaborados para lucir más joven. Basta con elegir el peinado y el corte de pelo correcto, como ella lo hizo, para lograr iluminar nuestro rostro, rejuvenecer la mirada y suavizar las líneas de expresión.

La alternativa perfecta para un estilo fresco durante este verano, que te permita renovar tu imagen sin que pierdas la elegancia, este corte se convertirá en tu mejor aliado.

¿Por qué el corte bob boho es perfecto para disimular las líneas de expresión?

El bobo boho, a diferencia del bob clásico, se caracteriza por tener una caída ligera, tener textura desordenada y apostar por un estilo más relajado. Este estilo de cortes sirven para enmarcar el rostro de forma suave para lograr un efecto visual de “levantamiento” en la mirada.

Natalie Portman paseó por las calles de Nueva York luciendo su corte bob boho. XNY/Star Max/GC Images

Apostar por este corte de pelo con unos mechones sutiles al rededor del rostro nos ayuda a disimular las líneas de expresión, especialmente aquellas que se generan al rededor de los ojos y la frente. Este corte es perfecto para mujeres de 35 años en adelante que además de buscar un look moderno les sea rejuvenecedor (y también de poco mantenimiento).

Una de las características de este pelo es que no busca ser un corte perfecto, sino lucir muy natural agregando un toque “despeinado”, volumen y movimiento, esto permite que el rostro luzca menos rígido y con una apariencia más fresca.

¿Cómo apostar por el corte bob boho?

Este corte queda perfecto y se adapta por lo general en todo tipo de rostros, y texturas de pelo. El consejo para llevarlo con todo y apariencia messy, es acompañarlo con un degrafilado muy sutil en la zona de las puntas.

Se puede peinar con ondas naturales o recurrir al uso de cremas para peinas que permitan que lo texturices. Si estás buscando un look más rejuvenecedor incluye un fleco largo tipo cortina que cubra la frente.

El bob boho no solo es un corte de temporada, es un look que inspira presencia y estilo. Natalie Portman y su look relajado nos recuerdan que los signos de la edad pueden ocultarse de forma estratégica mientras potencializamos nuestra elegancia.