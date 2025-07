¡Como Carrie Bradshaw! Lindsay Lohan recrea uno de los looks más icónicos de Sex and The City

Lindsay Lohan sigue sorprendiendo con los looks que ha lucido durante la promoción de la secuela de ‘Un Viernes de Locos’ junto a Jamie Lee Curtis. Recientemente acudió a la ciudad de Nueva York donde visitó un vestido al estilo de Carrie Bradshaw en la década de los 90.

Te podría interesar: ¡Bye al balayage! Lindsay Lohan presume mechas platinadas con efecto antiedad

Lindsay Lohan luce vestido al estilo de Carrie Bradshaw en Nueva York

Durante la promoción de Un Viernes de Locos 2, Lindsay ha usado outfits llenos de nostalgia, pues muchos de ellos han reflejado su estilo de cuando era niña mientras promocionaba, Juego de Gemelas, y recientemente, sorprendió con un atuendo que le daba un guiño a uno de los looks más icónicos de Carrie Bradshaw en Sex and the City.

Se trata de un vestido ceñido con con falda de tul en color blanco, casi idéntico al que usó Sarah Jessica Parker en el intro de la famosa serie de los 90, Sex and the City, donde interpretó a Carrie.

Sin embargo, Lindsay lo usó con sandalias de tacón en color dorado, que le dieron un toque sofisticado y elegante.

Lohan caminó con este look por el Hudson Square Theater de Nueva York, luego de ver la la proyección de Un viernes de locos, como parte de la premiere en la ciudad, más tarde, actriz confirmaría en su perfil de Instagram que su look tenía toda la intención de rendir un homenaje a Carrie, precisamente en su ciudad de origen.

“El viernes más raro se siente con un poco de amor familiar y un guiño a Carrie Bradshaw”.

Te podría interesar: Lindsay Lohan presume elegante vestido rosa durante la premiere de “Freakier Friday”

Cabe recordar que este vestido de Carrie tiene una historia muy especial, pues aunque ya es un atuendo icónico de la televisión, Parker y la diseñadora de vestuario de la serie, Patricia Field, tuvieron que luchar para que la prenda pudiera usarse.

Por otra parte, nos encanta que Lindsay se sume al method dressing, que consiste en usar atuendos para evocar a la memoria y la nostalgia colectivas, en lugar de recurrir a las tendencias actuales de la moda.